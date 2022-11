Il Vescovo di Ischia, Pascarella preside la celebrazione eucaristica presso l’Hotel Micheleangelo dove alloggiano centinai di sfollati

Il vescovo di Ischia, monsignor Gennaro Pascarella, presiede la celebrazione eucaristica oggi domenica 27 dicembre, alle ore 18, nell’Hotel Michelangelo a Lacco Ameno. L’hotel dove alloggiano centinaia di sfollati.Accorsi già da ieri anche i rappresentanti della Delegazione regionale Caritas Campania, guidata da don Carmine Schiavone. «Anche a nome di Caritas Italiana – ha dichiarato il delegato regionale – abbiamo scelto la via della prossimità, “abitando” quella terra appena saputo della tragedia. Oltre alla presenza, abbiamo immediatamente dato disponibilità a carattere nazionale per ogni tipo di iniziativa per mettere al sicuro le persone e immaginare un cammino, passata l’emergenza, di ricostruzione e messa in sicurezza di ambienti e strutture senza dimenticare la ricostruzione interiore di tante famiglie e giovani colpiti da tale dramma. A nome di tutti i 23 direttori Caritas diocesane della Campania, ci facciamo carico di percorsi da sostenere e condividere».

Condivisione è stata espressa dalla Cei, da tante organizzazioni e diocesi d’Italia, in particolare dalla diocesi consorella di Pozzuoli (riportiamo di seguito il testo pubblicato sul sito diocesano). Papa Francesco ha ricordato la tragedia di Casamicciola dopo la recita dell’Angelus a Piazza San Pietro: «Sono vicino alla popolazione dell’isola di Ischia colpita da un’alluvione. Prego per le vittime e per quanti soffrono e per tutti coloro che sono intervenuti in soccorso».

Il numero delle vittime sta purtroppo salendo. Ad oggi, oltre Eleonora Sirabella, italiana di 31 anni, sono state individuate altre tre vittime, non ancora identificate. Una bambina di circa 6 anni, una donna anziana e una quarta vittima trovata dai soccorritori sotto il fango in Via Celario.

Comunicato della Diocesi di Pozzuoli

La Chiesa di Pozzuoli esprime dolore e vicinanza alla Diocesi di Ischia per i tragici accadimenti di queste ore. Il Vescovo ausiliare Mons. Carlo Villano, il Presbiterio e l’intero Popolo di Dio della diocesi puteolana, seguono con apprensione le notizie e gli avvenimenti che arrivano dall’isola, pregando per le vittime e i soccorritori, sperando nel ritrovamento dei dispersi, invocando l’aiuto delle istituzioni locali e nazionali. La presenza del Vescovo Gennaro, pastore di entrambe le Chiese, accanto agli sfollati e ai soccorritori aiuta la nostra chiesa a sentirsi spiritualmente presente in quest’ora di tristezza e di paura accanto alle sorelle e ai fratelli isclani. Nell’assicurare la propria costante preghiera, la Diocesi di Pozzuoli, laddove necessario, mette fin d’ora a disposizione la propria rete di carità e solidarietà.