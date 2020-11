Il vero del calcio | #4WD

E anche oggi rispettiamo la ritualità del martedì parlando di calcio e, naturalmente, del Napoli. Del mio Napoli. Quello i cui ricordi di anni splendidi sono stati riproposti e super celebrati venerdì scorso, in occasione del sessantesimo compleanno del grandissimo Diego Maradona. Quello che stravince contro l’Atalanta dei miracoli stracciandola in meno d’un tempo, per poi soccombere in casa quattro giorni dopo contro la versione Covid dell’AZ Alkmaar. Quello che vince in trasferta contro il Benevento recuperando lo 0-1, espugnando casa Real Sociedad il giovedì successivo e crollando in casa contro un Sassuolo privo dei suoi alfieri nel giorno in cui avrebbe dovuto completare l’opera, fornendo a tutti la piacevole conferma di un’annata da incorniciare che stava appena cominciando e di cui Vi scrissi martedì scorso.

Posso dirVi la verità? Ho scommesso 1 fisso al Napoli, perdendo. E ancora adesso Vi dico che vista la formazione messa in campo e alla luce di un briciolo di logica non sarei potuto andare oltre l’1X. Quel maledettissimo 2 non sarei riuscito a prevederlo neppure con la più affidabile delle sfere di cristallo, men che meno con l’ausilio della lampada di Aladino. Così come mai avrei previsto un Gattuso andato completamente in bambola sia nell’interpretazione della gara sia nella gestione delle sostituzioni: uno stato d’incertezza, il suo, che fa il paio con i tre gol divorati da Osimhen e Mertens e la sciocchezza immane di Di Lorenzo in occasione del rigore subito.

Quel che però andava previsto, benché la sconfitta interna fosse al limite dell’imponderabile, è che il calcio è ancora in grado di riservarti quelle sorprese che mai ti aspetteresti e che giungono nei momenti più impensati. E con tutta probabilità, è proprio questo l’aspetto del calcio che quando viene fuori ti ci fa appassionare ancora di più, perché dimostra una preziosissima parte “vera” che va protetta gelosamente a mo’ di specie in estinzione.

#avantiNapoli