Il verde che non c’è più | #4WD

Andando ad assistere ad una partita di calcetto di mio figlio in quel di “Preta ‘e Voia” a Casamicciola, luogo da cui mancavo da lungo tempo, l’altro ieri ho avuto modo di percorrere prima in salita e poi in discesa la strada che porta al campo sportivo costeggiando il Bosco della Maddalena. Già in andata la sensazione di gran vuoto e luce al tempo stesso è parsa evidente e mi ha riportato alla mente il repulisti di pini malati effettuato in quella zona, col placet del Comune di Casamicciola Terme, ad opera di privati (se Vi ricordate, ne ho parlato anche in un 4WARD il 2 maggio dello scorso anno). Ma in discesa, credetemi, mi è parso che l’assenza di quella moltitudine di tronchi, seppur malati, abbia letteralmente cambiato i connotati alla zona, offrendo peraltro uno scorcio panoramico di rara bellezza ed inconsuetudine.

Se qualcuno stesse pensando ad una mia sensazione positiva, si starebbe sbagliando di grosso! Continuo a sostenere che il Comune, tramite la Regione Campania, dovrebbe pretendere a gran voce una consistente ripiantumazione di quella specie arborea e, al tempo stesso, la definizione -in un modo o nell’altro- di quel che resta dell’abuso di Stato perpetrato in quel bosco meraviglioso per il tentativo di costruire l’allora nuova caserma della Guardia Forestale. Per quest’ultimo caso, torna fortemente alla mente l’argomento della definizione dello status di tutti gli immobili abusivi presenti sul territorio nazionale, cominciando proprio dalla nostra Isola che di queste situazioni ne presenta tantissime. Adesso non è più un problema di nuovo condono o di ambientalismo oltranzista: qui si tratta di dare una svolta all’ennesima situazione insostenibile targata Italia.

E tornando ai defunti pini malati della Maddalena ridotti in cenere in chissà quali camini… andate a farVi una passeggiata “a sàgliere e a scènnere” da quelle parti, ma non lasciateVi affascinare troppo dal panorama: piuttosto, incazzateVi un po’. Ma a gran voce!