Il verbale “pettinato”. Stani Verde non cade nella “trappola” casamicciolese

Continua la pantomima tra Giosi Ferrandino e gli altri sindaci nell’ambito EVI. Questa volta, il protagonista della vicenda è il segretario comunale di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, il dott. Andrea Pettinato.

Pettinato, segretario scelto proprio da Ferrandino e Pascale – manco a farlo apposta – inciampa su Stani Verde e cade. Può capitare a tutti di sbagliare, per carità. Ma quando l’errore favorisce solo la linea politica dei “tuoi” sindaci, allora pensare a un pizzico di malafede non è poi così campato in aria.

Tutto ciò che vi raccontiamo, onde evitare interpretazioni personali, è desunto da atti pubblici consultabili sugli albi pretori dei Comuni isolani. Il nostro compito è solo mettere in evidenza la profonda spaccatura all’interno del management politico dell’unico fronte dove, almeno a parole, i sindaci dovrebbero essere uniti: il CISI e l’EVI.

Sì, è vero, c’è anche l’Ufficio di Piano, ma lì si gioca un’altra partita: quella delle cooperative e delle assunzioni interne. E con i lauti fondi a disposizione, sono tutti felici: una sociologa a te, una psicologa a me, e via dicendo.

Torniamo al CISI e all’EVI. E torniamo alle (dis)avventure di Andrea Pettinato.

Lo scorso 10 giugno, durante la verbalizzazione dell’assemblea dei sindaci sull’annosa questione dei concorsi EVI, Pettinato attribuisce al sindaco di Forio la seguente dichiarazione: “Il Sindaco di Forio, Stani Verde, chiede che sia messo a verbale che l’Assemblea si riservi di procedere ad una comparazione dei due pareri legali pervenuti al CISI da parte di altrettanti professionisti incaricati, in considerazione che essi giungono a diverse conclusioni in ordine alla legittimità dei bandi di concorso approvati dall’EVI, concordando con il Sindaco di Lacco Ameno in merito alla necessità di assumere lavoratori interinali a fronte della imminenza del pieno della stagione turistica e delle conseguenti necessità da fronteggiare con efficacia e tempestività.”

Ieri pomeriggio, però, arriva l’errata corrige dello stesso Pettinato. Leggiamola:

“Il sottoscritto Segretario del CISI, Dr. Andrea Pettinato, nella sua qualità di pubblico ufficiale verbalizzante, dà atto, con la presente dichiarazione, di aver ricevuto la corretta formulazione della dichiarazione resa dal Sindaco di Forio Dr. Stanislao Verde, che per mero errore materiale di trascrizione telematica del verbale cartaceo, non era stata riportata nella sua integrale composizione. Pertanto, il testo, come riveduto e corretto, che mi è stato nuovamente riportato dal dichiarante come reso nella assemblea dello scorso 10 giugno 2025, è quello così di seguito testualmente riportato.”

Fin qui, tutto bene, almeno in apparenza. Ma l’introduzione di Pettinato pare sminuire la portata dell’errore. Una trascrizione telematica può sbagliare una parola, forse due. Ma qui la differenza tra la versione del 10 giugno e quella corretta del 26 è sostanziale.

Ecco cosa aveva davvero detto Stani Verde: “Il Sindaco di Forio, Stanislao Verde, chiede che sia messo a verbale che il Cda di EVI Spa si riservi di procedere alla comparazione dei due pareri legali pervenuti al CISI da parte di altrettanti professionisti incaricati, in considerazione del fatto che essi giungono a diverse conclusioni, ed uno dei due pareri non tiene conto del fatto che l’EVI si sia dotato di un regolamento interno per i concorsi, e quindi potrà procedere come meglio crede nel rispetto delle leggi vigenti in materia.”

Due versioni totalmente diverse.

In breve, Stani Verde aveva affermato che l’EVI poteva – nel rispetto della legge – decidere autonomamente come agire dopo aver valutato i pareri. Pettinato, invece, gli aveva fatto dire che appoggiava la linea Pascale, favorevole alle assunzioni interinali. Una linea perfettamente in sintonia con la posizione di Ferrandino e Pascale, e non condivisa da altri sindaci.

C’è poi un altro elemento da evidenziare. Se Verde riconosce, nella sua dichiarazione corretta, che “uno dei due pareri non tiene conto del fatto che l’EVI si sia dotato di un regolamento interno per i concorsi”, ciò significa che riconosce l’esistenza di quel regolamento.

Ma ora leggiamo cosa dice Giosi Ferrandino: “Necessità di provvedere alle dovute verifiche in ordine alla mancata pubblicazione e trasmissione del regolamento interno EVI.”

Un’altra posizione, completamente diversa. E chiaramente orientata verso la sospensione dei concorsi e l’avvio delle assunzioni interinali.

Chiudiamo con un’altra “perla” del verbale del 10 giugno: l’intervento del sindaco Giacomo Pascale.

“Il Sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, si associa alla richiesta formulata dal Presidente dell’Assemblea e concorda sulla necessità di diffidare EVI. Non si comprende come sia stato possibile prevedere delle assunzioni in assenza di un bilancio approvato. Inoltre, chiede a che punto si sia arrivati con la questione delle procedure concorsuali, se le stesse siano state oggetto di un provvedimento di sospensione da parte di EVI, e se in ogni caso, nelle more di una definitiva chiarificazione sul destino di tali procedure selettive, sia possibile, in vista della stagione turistica ormai iniziata, provvedere ad assumere degli interinali, nelle figure di 4 amministrativi e due operai.”

Ora, se è vero che Giosi Ferrandino è stato eletto da poco, com’è possibile che Giacomo Pascale – sindaco da ben più tempo – non sapesse che i bilanci EVI non erano ancora stati approvati?

Dove stava Pascale? A chiedere all’EVI di rendere la vita impossibile a Perrella? A staccare i contatori dell’acqua e lasciare il porto a secco, come già accaduto negli anni scorsi?

Sembra tutto incredibile. Come incredibile appare la “svista” di Pettinato, che aveva fatto dire a Stani Verde parole mai pronunciate. E così, per un “errore materiale”, un sostenitore della linea autonoma dei concorsi era stato trasformato in un paladino delle assunzioni interinali. Un’altra trappola casamicciolese finita male.