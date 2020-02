Il verbale, assurdo, di sindaci e albergatori sul coronavirus! I sindaci vietano le gite scolastiche e suggeriscono di abolire l’eucarestia in chiesa….

Più lo leggiamo, più ci rendiamo conto quanto siano pericolosi i nostri sindaci. Ecco il verbale di riunione del “Comitato Operativo Intercomunale” del 22 febbraio 2020

Misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 sull’Isola d’Ischia

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di Febbraio alle ore 17.00, presso la sala consiliare provvisoria del Comune di Casamicciola Terme in Piazza Marina (Locali ex Capricho), a seguito dell’emissione da parte del MINISTERO DELLA SALUTE di apposita ORDINANZA 21 febbraio 2020, si è riunito il Comitato Operativo Intercomunale per discutere delle Misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.

Sono presenti:

ing. Giovan Battista Castagna – Sindaco del Comune di Casamicciola T.

dott. Vincenzo Ferrandino – Sindaco del Comune di Ischia

dott. Dionigi Gaudioso – Sindaco del Comune di Barano d’Ischia

dott. Francesco Del Deo – Sindaco del Comune di Forio

dott.ssa Coppola Teresa – Epidemiologia e Prevenzione ASL NA 2 Nord

dott.ssa Aiardo Esposito Carmela – Epidemiologia e Prevenzione ASL NA 2 Nord

Maresciallo Elia – Responsabile dell’Elisoccorso di Casamicciola Terme

avv. Annunziata Piro – Presidente del Consiglio di Casamicciola T.

arch. Angela di Iorio – consigliere Comune di Casamicciola T.

dott. Ciro Frallicciardi – consigliere Comune di Casamicciola T.

Ten. Giovanni Mattera – Polizia Municipale di Casamicciola T.

ing. Michele Maria Baldino – Responsabile Area III Tecnica del Comune di Casamicciola T.

dott. Luca D’Ambra – Presidente Federalberghi Ischia

dott. Saverio Presutti – Presidente Consorzio Poti

L’ordinanza del Ministero prevede tra l’altro:

“Considerata la segnalazione da parte della regione Lombardia di trasmissione sporadica e diffusione locale di infezione da SARS-CoV-2; Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardo e che la situazione pidemiologica è in evoluzione; Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento; Preso atto del carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;”

La dott.ssa Aiardo precisa che “Tutti i medici di continuità assistenziale, nonché di base e pediatri, sono stati informati su come individuare il caso e su come applicare le procedure aziendali”.

Quando il medico individua il caso, il paziente deve essere visitato a domicilio da personale attrezzato. Il malato viene visitato al 118 solo se il Responsabile ASL lo individua come caso sospetto.

Es.: una persona telefona al medico, e per prima cosa deve riferire se proviene o è venuto a contatto con persone delle zone a rischio (Criterio epidemiologico). Il medico esegue un consulto telefonico e successivamente fornirà tutte le indicazioni utili al caso. Se la persona è asintomatica deve rimanere in casa sotto la sorveglianza dell’ASL. Se ci sono anche sintomi clinici deve seguire le istruzioni del responsabile ASL. Per quanto concerne l’Elisoccorso e per il n. 6 addetti occorre prevedere dispositivi di protezione individuale.

I Sindaci dell’Isola di Ischia sono in contatto telefonico con la Regione Campania, con il Ministero e la Protezione Civile Nazionale per gli eventuali i provvedimenti da adottare.



Si decide:

distribuire alla cittadinanza le indicazioni del Ministero della Salute e divulgare il numero verde regionale 800909699 raggiungibile tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 20:00 altresì la pagina FB della Regione Campania con video ed istruzioni;

Se la persona presenta febbre, tosse e raffreddore deve:

Durante il giorno contattare il proprio medico curante;

Durante la notte telefonare alla guardia medica: Comuni di Casamicciola Terme, Ischia, Barano di Ischia numero 081.9983292 – Comuni di Forio, Lacco Ameno e Serrara Fontana 081.998655;

Se proviene da una zona a rischio sul territorio nazionale o all’estero (Lombardia, Veneto, Cina e tutte le zone di cui si ha notizia di casi) deve chiamare il numero verde 800909699 e/o il medico curante (orario diurno) guardia medica (orario notturno);

vietare le gite scolastiche al di fuori del territorio isolano.

Alle autorità Ecclesiastiche si raccomanda di prendere misure precauzionali per i propri fedeli evitando lo scambio del segno della Pace e la distribuzione della Santa Comunione.



Si ha notizia che l’ospedale Rizzoli si sta organizzando per effettuare i tamponi ed attrezzare il personale. Il Direttore Sanitario ASL Napoli2 Nord, D’Amore diramerà un ulteriore aggiornamento nelle prossime ore.

Casamicciola Terme, 22/02/2020