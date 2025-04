Il vento e la passione accendono il 38° Trofeo Velico “Giro dell’Isola di Ischia”

Dal 25 al 27 aprile il Golfo di Napoli si è colorato delle vele più belle della stagione per il 38° Trofeo Velico “Giro dell’Isola di Ischia”, valido per il 45° Campionato Primaverile FIV di Vela d’Altura. Un appuntamento di prestigio, organizzato con maestria dallo Yacht Club Isola di Ischia, che ha richiamato equipaggi da tutto il golfo, regalando spettacolo nonostante un contesto emozionalmente toccato dalla scomparsa di Papa Francesco.

Il 25 aprile ha preso il via il Trofeo Italo Minervini, regata costiera Napoli-Ischia. Dopo un commosso minuto di silenzio in mare, la flotta è partita con un vento teso da sud-sud ovest, che ha accompagnato le barche fino al traguardo di Punta Molino. Tra i protagonisti della giornata si è distinta “Lea” di Massimiliano De Martino (LNI Napoli), che ha conquistato il primo posto nella categoria ORC Regata Crociera. In ORC Gran Crociera A la vittoria è andata a “Vis Iovis” di Giampiero De Pasquale (LNI Napoli), mentre in ORC Gran Crociera B si è imposto “Farouche” di Vincenzo Toscano (LNI Napoli). Nella classe One Design J22 ha avuto la meglio “Jolly Roger”, della squadra agonistica LNI Napoli, mentre nella categoria Metrica ha trionfato “Alben II” di Gennaro Lepre (LNI Napoli).

Per l’assegnazione del Trofeo Italo Minervini, vista la parità numerica tra gli iscritti delle diverse classi, è stata stilata una classifica generale Overall del raggruppamento ORC che ha visto la vittoria assoluta di “Lea”.

Sabato 26 aprile, nel giorno delle esequie solenni del Santo Padre, ogni evento sportivo è stato sospeso in segno di rispetto, seguendo l’invito della Federazione Italiana Vela e del Presidente del CONI.

Domenica 27 aprile, nonostante un vento leggero e variabile, si è svolta regolarmente la 10ª Scheriacup, organizzata dalla LNI Ischia, con la partecipazione di ben 117 equipaggi. Grazie a un percorso a cancelli e al cambio di direzione del vento da nord a sud, tutte le principali categorie hanno potuto completare la regata.

Dai tempi di arrivo della Scheriacup sono state ricavate anche le classifiche valide per il Campionato Primaverile e per i trofei speciali messi in palio dallo Yacht Club Isola d’Ischia e dalla LNI Napoli. “Eleonaricca” di Andrea Romano (LNI Napoli) ha dominato la scena, aggiudicandosi il 38° Trofeo Salvatore Leonessa, il 22° Challenge Ammiraglio Nino Proto e il Trofeo Salvatore Chiaese, precedendo “Lea”. Nella classe Gran Crociera A ha prevalso “Diecitrentuno” di Sergio della Volpe (LNI Pozzuoli), seguito da “Vis Iovis”. Tra gli One Design J22 si è imposta “White Magic” della squadra agonistica LNI Napoli, davanti ad “Alcione”, anch’essa della LNI Napoli. Per le altre classi, a causa delle condizioni meteo non ideali, non si sono registrati arrivi validi.

La premiazione del Trofeo Salvatore Chiaese si terrà al termine del Campionato Primaverile, come previsto dal bando. Intanto, il Golfo di Napoli si prepara a vivere altre emozionanti giornate di sport, vento e mare