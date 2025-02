Il venerdì del Consiglio a Forio: depuratore, mensa e DUP

È stata ufficialmente convocata la prossima seduta del Consiglio Comunale di Forio, che si terrà in sessione ordinaria il 28 febbraio 2025 alle ore 18:00, presso la sala consiliare “Avv. V. Mazzella”, nella sede comunale di Piazza Municipio. All’ordine del giorno ci sono temi cruciali per la vita amministrativa e sociale della cittadina, spaziando dalla gestione finanziaria ai servizi per i cittadini, passando per questioni ambientali e infrastrutturali.

Uno dei punti più importanti della seduta sarà l’approvazione di due documenti fondamentali per la gestione economico-finanziaria del Comune: il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, che stabilisce gli obiettivi strategici e operativi dell’ente, e il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, corredato dalla nota integrativa e dal piano degli indicatori e risultati attesi. Si discuterà inoltre del riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze giudiziarie sfavorevoli per il Comune. Tra i casi in esame figurano quelli della Sig.ra Concetta D’Aniello, la cui sentenza è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, della Sig.ra Maria Rosaria Esposito, che ha ottenuto un verdetto favorevole dal Giudice di Pace di Ischia, e del Sig. David Soria Pisanelii, coinvolto in un altro procedimento davanti allo stesso organo giudiziario.

Un altro argomento sarà la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari. Il Consiglio Comunale dovrà esaminare la proposta di gestione associata nell’Ambito n.13, prendendo atto del verbale del coordinamento istituzionale dei sindaci del 1° agosto 2024 e valutando l’approvazione del regolamento per l’affido e l’adozione, con l’istituzione di un servizio dedicato.

Sul fronte ambientale e infrastrutturale, verranno discusse alcune proposte rilevanti, come la creazione di un tavolo tecnico tra il Comune di Forio e Serrara Fontana per la realizzazione di un sistema di depurazione e l’istituzione del Parco Naturale dell’Isola d’Ischia (o del Monte Epomeo), che potrebbe avere importanti risvolti sulla tutela ambientale e sulla promozione di un turismo sostenibile.

Ritornano i punti sollevati da Vito Iacono

Sulla trasparenza amministrativa e la gestione delle società partecipate. Il consigliere Iacono ha presentato una serie di proposte, tra cui la richiesta di istituire una Commissione d’inchiesta sulla gestione della società “Marina del Raggio Verde S.R.L.”, che si occupa del porto e delle aree demaniali.

Grande attenzione sarà dedicata anche alle politiche sociali, con una proposta volta a garantire il trasporto gratuito per i malati oncologici e per i cittadini affetti da gravi disabilità, costretti a recarsi in terraferma per cure mediche e terapie riabilitative. Sul fronte dell’istruzione, il Consiglio Comunale valuterà gli interventi di adeguamento sismico per l’Istituto Comprensivo Forio I “L. Balsofiore”, con una relazione illustrativa del Sindaco. Inoltre, si discuterà la costituzione di una Commissione speciale per l’edilizia scolastica e la mensa scolastica, oltre alla creazione di una Consulta per il diritto allo studio, al fine di migliorare l’accesso ai servizi scolastici e garantire maggiore attenzione alle necessità degli studenti.

Infine, sarà affrontata la questione della gestione della viabilità e della mobilità urbana, con particolare riferimento alla possibile revoca della delibera n.334 del 23 dicembre 2024, che prevede la gestione delle aree di parcheggio a pagamento da parte della Polizia Municipale e l’eventuale modifica delle tariffe per le strisce blu.