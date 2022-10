Il Valentino ha chiuso! Finisce un’era. Godetevi la vita altrove

Nella vita di molti ischitani, e non solo, c’è una mattonella del Valentino. Molti di noi portiamo un ricordo legato a quelle scale. A quelle luci basse. E se quei divanetti potessero parlare, racconterebbero della vita di quasi ogni ischitano e di molti turisti.

Marcello Bondavalli ha terminato di gestire la discoteca delle discoteche. Il tempio della notte a Ischia e quella doppia scala, quella del Valentino e quella dell’ex Charly non porteranno più a quel luogo che tanto di giorno non c’è. Quel luogo magico che ha accolto generazioni di giovani in cerca di divertimento. Che ha visto crescere e diventare famosi tantissimi professionisti: barman, barwoman, dj, vocalist, pianisti e cantanti.

Dopo i fatti di questa estate (che non hanno nessun legame con questa decisione) e dopo un’attenta analisi del mercato e dopo aver attraversato il deserto della pandemia con le sue conseguenza economiche è terminato anche il rapporto tra Gianni Magno e Marcello Bondavalli. Il NOSTRO Valentino non c’è più.

Il futuro di quel locale? In piazza si racconta dell’interessamento sia di Borsò sia di Cimmino, due imprenditori che potrebbero avere potenzialità e interesse a riprendere una nuova gestione ma sono solo voci. Al netto di chi, però, domani accetterà questa sfida impossibile, resta la certezza che quel Valentino è finito.

Come un gesto di affetto per quel luogo, pubblico questo articolo poco dopo le 00.00, pensando di scendere, per l’ultima volta, quelle scale cantando quel “vediamoci stasera al Valentino Club…”