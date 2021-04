Il vaccino (come l’isola) che non c’è | #4WD

La notizia del fallimento del piano vaccinale per le isole mette a nudo la totale disconnessione tra Stato e regioni, laddove sono queste ultime a dover essere additate quali colpevoli. Un’amministrazione seria e di buona volontà avrebbe dovuto calibrare i propri proclami sulla base di un raccordo col commissariato nazionale per l’emergenza Covid, oggi costretto a sbugiardare la possibilità di procedere a vaccinazioni totalitarie per categorie o territori circoscritti, in luogo della sequenza per fasce d’età.

Orbene, senza voler procedere con le solite considerazioni su chi troppo presto si è fregiato della medaglietta di questo pur importante risultato per le isole minori e le località turistiche, va però considerato che nel frattempo, mentre l’accesso alla piattaforma regionale di adesione sembra essere stato inibito a chi non appartiene alla fascia d’età in corso di ammissione, molti residenti sulle isole (compreso chi Vi scrive) hanno già completato la loro procedura. E il problema non è tanto quello che non arriveranno dosi in più rispetto al contingente in corso e che quindi ci toccherà aspettare, come da disposizione del generale Figliuolo, ma che mentre viene annunciata la possibilità di iscrizione anche per gli over 60 di tutta la regione, almeno qui ad Ischia non hanno ancora cominciato a vaccinare gli over 70 e neppure completato gli over 80. Bene ha scritto il sindaco d’Ischia Ferrandino (come vedete, quando lo merita non mi risparmio con le lodi), affermando in un suo comunicato che “il provvedimento così come stabilito potrebbe non impedire la vaccinazione di massa delle isole se si riuscisse a vaccinare rapidamente ciascuna fascia d’età in ordine cronologico, come era già stato previsto e come giusto che sia.”

Intanto, sono passati ben tredici mesi dall’inizio dell’emergenza Covid e la Campania da lunedì tornerà fanalino di coda nazionale, restando “rossa” insieme alle sole Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta. De Luca, Le sfugge qualcosa?