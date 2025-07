Il Treviso punta sui giovani: arriva il centrocampista ischitano Alessandro Patalano

Nuovo rinforzo a centrocampo per il Treviso FBC, che annuncia l’ingaggio di Alessandro Patalano, talentuoso regista classe 2005 proveniente dalla Triestina. Il giocatore, ischiatanissmo, ha risolto consensualmente il proprio contratto con il club friulano ed è pronto a mettersi a disposizione della squadra biancoceleste per la nuova stagione di Serie D.

Il Treviso conferma così la sua linea progettuale incentrata sui giovani di qualità, affidandosi a un profilo tecnico e dinamico che ha già dimostrato di saper reggere il confronto in una categoria competitiva.

«Alessandro è un profilo su cui abbiamo deciso di investire per il futuro – ha dichiarato il Direttore Sportivo Pierfrancesco Strano – Ha qualità, visione, grande personalità e margini di crescita enormi. In una piazza ambiziosa e strutturata come Treviso potrà maturare con serenità e diventare un punto di riferimento nel medio periodo. Siamo felici che abbia scelto il nostro progetto».

Un talento isolano pronto a esplodere

Nato e cresciuto a Ischia, Patalano ha mosso i primi passi nel vivaio del Barano Calcio, per poi emergere tra le fila dell’Ischia Calcio, dove ha iniziato a farsi notare per le sue doti tecniche e tattiche. A soli 20 anni, Patalano vanta già 37 presenze in Serie D, condite da 5 gol e 2 assist. È un centrocampista moderno, con spiccate qualità nel gioco tra le linee e nelle transizioni, dotato di un tiro potente dalla distanza e grande intelligenza nella gestione del pallone.

Il suo arrivo rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di una rosa giovane e ambiziosa, in linea con la visione del club trevigiano. Patalano porterà con sé anche l’identità e il carattere forgiato sull’isola, pronto a lasciare il segno in maglia biancoceleste.

Con l’isola nel cuore e il Nordest nel futuro, Alessandro Patalano è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera.