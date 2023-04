Il tramonto degli indirizzi musicali a Casamicciola e Lacco Ameno

IL COMMENTO DI TUTA IRACE | La notizia era nell’aria e purtroppo non si è lasciata attendere con il suo implacabile e inesorabile tempismo: le scuole secondarie di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno non avranno in organico, soprattutto per le classi prime, i percorsi ad indirizzo musicale, se non tutti, con conseguente perdita dei docenti di strumento musicale, alcuni dei quali saranno costretti a cambiare istituto di docenza. Il problema, però, non è soltanto questo. Il problema è una prima, sonora, sconfitta della tradizione musicale sulla nostra isola, e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno in modo particolare; il problema è la mancata valorizzazione del talento musicale; il problema è la fallita sinergia tra scuola, territorio ed enti locali.

Il corso ad indirizzo musicale a Casamicciola Terme ha una tradizione ultratrentennale: da quando per la prima volta nel 1988 la lungimiranza del compianto Preside Mennella ha consentito l’avvio della pratica dello strumento musicale sull’isola d’Ischia nell’ottica di una formazione più inclusiva e completa, tanti valenti musicisti sono fioriti sul nostro territorio. Ciò si aggiunge all’interruzione dell’organizzazione del concorso “Vincenzo Mennella” che dal 1995 aveva portato innumerevoli orchestre alla ribalta nazionale.

Anche il comune di Lacco Ameno con l’indirizzo musicale, voluto dal preside Pisciotta e da me all’epoca Sindaco, e con docenti di alto profilo, è stato nel tempo in grado di valorizzare, contro ogni miopia, le eccellenze musicali dei giovani del territorio.

In tutto questo c’è un dato di fatto: il silenzio della classe dirigente che inerte assiste a tale disfacimento. Forse non tutti hanno quella capacità di cogliere i vantaggi che un indirizzo musicale comporta non solo in termini di posti di lavoro ma anche di arricchimento di un’offerta formativa sempre più solida e completa, di inclusione socio-culturale e di valorizzazione delle intelligenze musicali. Credo che negli anni le azioni dei sindaci e delle amministrazioni che si sono succedute avrebbero potuto e dovuto mettere in campo iniziative tali da coinvolgere maggiormente gli stakeholders del territorio nell’ottica di una mutua collaborazione tra scuola e territorio. Purtroppo i tristi e luttuosi eventi che hanno interessato la nostra isola, il sisma del 2017 e la frana del 2022 (preceduta dall’altro tragico evento del 2009) non hanno avuto una solerte risposta da parte delle amministrazioni e del governo centrale. E le scuole, dislocate in più punti dei territori di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, hanno faticato e faticano anche ora a trovare una risolutiva sistemazione, versando così in situazioni di enorme difficoltà. Tante famiglie, in mancanza di adeguate garanzie, edilizie e scolastiche, hanno preferito negli ultimi anni scegliere altri comuni dell’isola d’Ischia con un conseguente spopolamento della popolazione scolastica dei due comuni citati.

Sicuramente un’azione più energica da parte degli enti preposti avrebbe forse creato quella stabilità tale da permettere anche agli studenti e alle famiglie di vivere in modo più sereno le esperienze scolastiche evitando la precarietà in cui versano le scuole ubicate in quei territori.

In questi anni sarebbero state certamente auspicabili azioni di tutela del patrimonio musicale dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno con la creazione di spazi e occasioni di formazione, accattivanti e motivanti, per “giovani musicisti”.

La classe politica, congiuntamente, avrebbe dovuto fare di più per tutelare indirizzi che ora-ahimè- sono da ricostruire dalle fondamenta. Tanto c’era da realizzare e altrettanto ci sarà da concretizzare in futuro. Auspico che chi di dovere attui tutte le azioni necessarie per ricostruire la sezione musicale a Casamicciola Terme e a Lacco Ameno e che in futuro l’isola possa vedere sbocciare attraverso la scuola, e non solo attraverso le associazioni operanti sul territorio, nuovi talenti musicali.