Il traliccio della Mortella resta in piedi: il Consiglio di Stato salva l’opera e condanna la Fondazione Walton

La saga del traliccio di Zaro, annidata da anni nel contenzioso tra la Fondazione William Walton e La Mortella e la società Forio Brico S.r.l., trova un nuovo e decisivo capitolo nel pronunciamento del Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 8399/2025 ha accolto l’appello presentato da Giuseppe Cutellese e dalla Forio Brico, assistiti dall’avvocato Amelia Impagliazzo, con la partecipazione del Comune di Forio rappresentato in giudizio dall’avvocato Francesco Cellammare.

I giudici della Sesta Sezione, relatore il consigliere Roberto Caponigro, hanno riformato la decisione del Tar Campania (sentenza n. 2013/2025) e dichiarato inefficace la delibera commissariale n. 1 del 15 luglio 2024, con la quale il Commissario ad acta, nominato in esecuzione di una sentenza del 2015, aveva disposto la demolizione delle opere realizzate nella località Zaro.

Il cuore del verdetto è in una constatazione giuridica limpida: il Comune di Forio, nel settembre 2022, aveva già adottato un provvedimento pienamente valido e motivato – la determinazione n. 31567 – con cui aveva rimosso i vizi formali del precedente titolo edilizio e paesaggistico, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 380/2001. Quell’atto, non impugnato da alcuna delle parti, è divenuto definitivo.

“Il provvedimento comunale – scrive il Consiglio di Stato – è stato adottato nell’esercizio di un potere di amministrazione attiva e non è affetto da nullità, né elusivo di alcun giudicato”, e di conseguenza, il successivo intervento del Commissario è stato emesso “in totale carenza di potere”.

Il ruolo del Comune e la svolta del 2022

La vicenda parte nel 2009, quando il Comune di Forio autorizzò Giuseppe Cutellese a sostituire e spostare un traliccio per telecomunicazioni in condizioni statiche precarie. Le opere furono eseguite, ma la Fondazione Walton impugnò il titolo, ottenendone l’annullamento dal Tar nel 2011, per “difetto di istruttoria e motivazione adeguata”. Seguirono un’ordinanza di demolizione nel 2012 e una nuova pronuncia del Tar, nel 2013, che annullò anche quell’atto, ritenendo i vizi “astrattamente emendabili” e invitando il Comune a rivalutare la pratica nel solco dell’articolo 38 del Testo Unico Edilizia.

L’Amministrazione foriana, dopo anni di contenzioso, nel 2022 riaprì il procedimento e riconfermò i titoli edilizi e paesaggistici, ritenendo legittima l’opera in quanto infrastruttura di pubblica utilità assimilata alle opere di urbanizzazione primaria, come previsto dall’articolo 86 del Codice delle Comunicazioni.

Quel passaggio, cruciale, ha segnato la svolta del procedimento: per il Consiglio di Stato, l’atto del Comune ha “consumato il potere sostitutivo del Commissario ad acta”, che non poteva più adottare alcuna decisione di demolizione.

Il giudice amministrativo, richiamando anche la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8/2021, ha ribadito un principio chiaro: i poteri del Commissario e dell’Amministrazione sono concorrenti fino a quando uno dei due non provvede, e quando il Comune ha già agito, il commissario perde ogni competenza.

Un verdetto che cambia la prospettiva

Nel merito, la Sezione Sesta ha anche precisato la corretta interpretazione dell’articolo 38 del D.P.R. 380/2001, secondo cui l’Amministrazione può, se i vizi sono rimovibili, rieditare i titoli annullati senza applicare sanzioni. In altre parole, non ogni abuso edilizio deve finire con una ruspa.

Una lettura che ribalta il giudizio di primo grado, dove il Tar aveva considerato nullo il provvedimento comunale, ritenendolo una “autotutela conservativa” di atti già annullati. Palazzo Spada, invece, riconosce la piena legittimità della riedizione, in quanto “frutto di una nuova istruttoria e di un riesame sostanziale, non meramente riproduttivo”.

“Il Comune ha correttamente riesercitato il proprio potere, emendando i vizi di legittimità riscontrati nelle precedenti procedure e ricostruendo l’assetto di interessi alla luce delle norme vigenti”, si legge nella motivazione.

La sentenza segna così un passaggio rilevante non solo per i protagonisti della vicenda, ma per tutta la materia delle fiscalizzazioni edilizie, spesso al centro di contrasti tra uffici comunali, soprintendenze e cittadini. La decisione riafferma che, quando l’Amministrazione agisce in modo motivato e nel rispetto del quadro normativo, il suo potere non può essere espropriato da un commissario.

Sul piano economico, il Consiglio di Stato ha condannato la Fondazione Walton, rappresentata dalla presidente Alessandra Vinciguerra, al pagamento delle spese processuali – complessivamente 5.000 euro – di cui 3.000 a favore degli appellanti e 2.000 al Comune di Forio.

Una condanna simbolica, ma dal valore giuridico e politico forte. Dopo anni di battaglie, carte bollate e tensioni, il traliccio di Zaro resta dov’è. E il Comune di Forio incassa un punto pesante nella sua eterna partita con la Fondazione: un verdetto che ristabilisce un principio, prima ancora che un diritto.

A Zaro, almeno per ora, non si demolisce nulla. E l’eco della decisione di Palazzo Spada promette di farsi sentire anche altrove, tra i faldoni infiniti dei contenziosi edilizi isolani dove, da anni, si gioca la partita più complicata: quella tra la legge, la ragione e la burocrazia.