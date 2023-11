Il progetto della rotonda “Sant’Anna”, così come battezzata dall’amministrazione comunale di Ischia e i suoi tecnici, rappresenterà l’ennesimo segno sul territorio di quanto approssimativa sia la capacità e, soprattutto, la tendenza a snellire e decongestionare il traffico lungo le nostre arterie principali.

Intendo dire che, al pari della rotonda alla “Honda” (ex Piaggio) di Ischia Porto e di quella al posto dei semafori del Barone alla “Piripissa”, anche questa nuova e costosa opera rappresenterà l’ennesimo pannicello caldo sulla fronte di un malato ormai cronico e agonizzante.

Oggi ho parlato con Gigino P., un amico di vecchia data e con i capelli ormai bianchi residente nella zona tra San Michele e Sant’Antuono, il quale investendomi oltre ogni reale merito di una capacità di influenza sulle decisioni dell’attuale sindaco, mi ha esposto il suo punto di vista sul problema. “Potranno fare tutte le rotonde, gli autovelox e i divieti che vogliono, ma se non si interviene per allargare il passaggio auto attraverso i Pilastri e accanto ad essi, quella zona continuerà ad essere intasata in eterno e, soprattutto, in entrambi i sensi di marcia.

”Gigino ha perfettamente ragione! Tra un esperimento e l’altro, questo potrebbe essere il passo epocale per ottenere un risultato concreto e utile a rendere finalmente scorrevole e meno congestionato il traffico lungo Via Michele Mazzella e Via Vincenzo Di Meglio in entrambi i sensi di marcia. Naturalmente è più che legittimo porsi un quesito: è possibile che nessuno al Comune di Ischia, in tutti questi anni (e includo stavolta anche l’Amministrazione Brandi di cui ho fatto parte) non abbia avuto modo di mettere in pratica un’idea del genere?

Mi viene il dubbio che i rapporti tra il sindaco d’Ischia e quello di Barano, benché negli ultimi tempi siano stati un po’ lacerati dalla questione delle rispettive possibili candidature regionali, rappresentino il reale impedimento a metter mano con concretezza a questo progetto, che gioco forza porrebbe a nudo anche la questione del Rio Corbore e di qualche estensione fuori dal dovuto in aree non esattamente di proprietà privata sotto gli archi. D’altronde, se non si comincia mai, un motivo dovrà pur esserci. E se si cominciasse, anche la disponibilità dei privati interessati verrebbe di fatto messa a dura prova, prima di essere concessa o negata. Enzo, Dionigi, che ne pensate?