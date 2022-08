Il Torrione ricorda Peppe Di Spigna. Dieci anni senza «’U Ferrer»

Dieci anni senza Giuseppe Di Spigna, per gli amici e incalliti pallonari semplicemente Peppe “’U Ferrer”. La mattina nella sua officina, a batter e saldare il ferro, il pomeriggio sul campo per far crescere il suo Torrione prima e il Forio poi. La sua grande passione, la passione da giovane tifoso biancoverde. Di Spigna ha lasciato un vuoto incolmabile.

La sua presenza costante, il suo grande amore per il calcio, soprattutto quello giovanile, lo hanno reso un personaggio iconico. Ieri la Scuola Calcio Torrione lo ha ricordato attraverso un messaggio breve ma significativo. «Ciao, grande, mitico e indimenticabile Presidente… Dieci anni fa ci lasciava Peppe Di Spigna, il “Presidente”.. Tre grandi passioni nella sua vita: la famiglia, il lavoro, il calcio, con il Torrione sempre nel cuore…

Oggi come ieri vogliamo semplicemente ricordarlo così…». E sulla bacheca tre foto e l’articolo che ricordava la figura di Di Spigna, la grande stima conquistatasi nel corso degli anni nell’ambiente foriano ma sull’isola in generale. Ciao Peppe. Ci manchi.