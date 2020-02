Il tempo in una clip: il Festival di filosofia di Ischia “chiama” i pensatori di tutto il mondo

Pubblicata la Video Call for Papers per la sesta edizione dell’evento, che invita a riflettere sulla contemporaneità

Globalizzazione, incendi, maschere antigas e, immancabile, Donald Trump: la contemporaneità si racconta nella clip con la quale il Festival Internazionale di Filosofia di Ischia e Napoli lancia, insieme alla casa di produzione video The Mother Factory, la sua “call for paper”, con scadenza per l’invio delle proposte di partecipazione al 5 aprile 2020. Il tema della rassegna, in programma sull’isola dal 20 al 27 settembre e a Napoli dal 1 al 3 ottobre, sarà il “tempo”.

La Video Call for Paper, che si affianca alla tradizionale forma scritta, rappresenta un’innovazione nel linguaggio accademico. “La riflessione sul tempo mette in luce l’essenza dell’umanità. –

spiega il direttore scientifico Raffaele Mirelli – Nel video emergono i caratteri peculiari del nostro agire comunitario: dal passaggio del tempo sui nostri corpi, dalla considerazione della natura come ciclo di vita fino all’ esposizione negativa di un tempo come elemento soggettivo ed egoistico, in cui vengono declinati i concetti di evoluzione, rivoluzione e involuzione. Passato presente e futuro ci rimettono ironicamente di fronte alle conseguenze del nostro operato. Ecco perché le immagini qui proposte divengono scenari di repertorio, dove le figure più eloquenti di quest’epoca rappresentano il reale stato evolutivo delle nostre società. Il festival si propone di interrogarsi sul valore etico del tempo. L’essere umano sarà in grado di porsi obiettivi comuni in base alle sorti catastrofiche che si profilano all’orizzonte di una società globale? Il tempo esiste davvero? Siamo il centro dell’universo o quantomeno siamo capaci di occupare clandestinamente il centro di un universo che ci ospita?”

Mostre d’arte, oltre 100 talk sul tema, ospiti di richiamo internazionale, la Summer School, il festival dei giovani pensatori, laboratori nelle botteghe di Ischia e una campagna di sensibilizzazione disegnata dai ragazzi delle scuole medie e superiori dal tema “Ricordo al futuro”, animeranno il settembre ischitano.

