Il Tempo e lo Specchio, il corso di Edoardo Cocciardo al Torrione

Chi di noi non ha sognato, da bambino, di diventare, da grande, scienziato, astronauta, calciatore, principessa attore? Tra i tanti sogni che spesso non si avverano, come avverte la canzone di Gianni Morandi, uno su mille

ce la fa. Ma per essere uno dei mille bisogna impegnarsi, forse oltre l’impossibile, specialmente se non si è in grado di lavorare profondamente sulle proprie capacità e attitudini.

Ritenendo di essere fortunati, come comunità isolana, di avere tanti bravi giovani che sono emersi comeeccellenze nei vari campi lavorativi, l’Associazione Culturale Radici è lieta di informare il pubblico isolano del

nuovo progetto messo a punto dal regista e scrittore Eduardo Cocciardo: il Tempo e lo Specchio.

Questo corso ha l’obiettivo di introdurre gli allievi, sia principianti assoluti che appassionati o semiprofessionisti, nel mondo della recitazione, anche per creare opportunità lavorative future. É noto che per poter aver successo, specialmente in campo artistico, bisogna avere un naturale talento o almeno una predisposizione mentale, ma senza una guida attenta e profondamente esperta della materia, spesso questo talento sfiorisce. Purtroppo, il solo talento non basta, occorre studiare e sacrificarsi per raggiungere la meta. Oggi questa opportunità ce la offre, da vero professionista dello spettacolo, il Prof. Eduardo Cocciardo il quale, attraverso un ampio progetto formativo, intende trasmettere il suo sapere agli allievi che volessero imbarcarsi su questo meraviglioso treno che potrebbe portare, chissà, alla celebrità. L’obiettivo finale del progetto di Eduardo è teso alla ricerca e all’ istruzione di giovani, insegnando come destreggiarsi in diverse performance, oppure come sostenere provini ufficiali in ambito artistico.

Ci sarà inoltre la possibilità di partecipare a produzioni realizzate in futuro dalla Ugualos Produzioni, un affermato team isolano, che nasce dalla necessità

di condividere le passioni e le esperienze, di unire forze artistiche, seguendo due linee principali: Teatro e Cinema.

L’Associazione Culturale Radici, in sintonia con il programma del Prof. Eduardo Cocciardo, invita soprattutto i genitori degli adolescenti residenti sull’isola d’Ischia ad invogliare le proprie signorine e giovanotti a frequentare questa attività didattica, unica nel suo genere, e intervenire alla prova gratuita che avverrà, dopo la presentazione introduttiva del regista, sabato 15 ottobre 2022, presso il Museo Civico del Torrione “Giovanni Maltese” e ad iscriversi preventivamentrante via mail all’indirizzo iltempoelospecchio@gmail.com oppure chiamare il N° 348 6260781

Eduardo Cocciardo è nato ad Ischia (Na) nel 1975. Nel 1999 si laurea in Lettere Moderne, indirizzo Musica e Spettacolo, presso l’Università Degli Studi Di Siena con una votazione di 110 e Lode. Scrittore, docente, attore, regista teatrale e cinematografico, studia con Dario Fo, Laura Curino, Lello Arena, Nicole Kehrberger, Carlo Boso, Eugenio Barba. Nel 2003 vince il Premio per il Miglior Testo al Festival Nazionale del Cabaret di Torino. Autore di numerose commedie teatrali, di cortometraggi, mediometraggi, documentari e lungometraggi, pubblica per NonSoloParole Edizioni il saggio L’Applauso interrotto – Poesia e Periferia nell’opera di Massimo Troisi, il romanzo breve Alice fuori dal Paese, per Albatros Edizioni il romanzo Neve Bianca, e per Arpeggio Libero Editrice il thriller Gli Alfabeti della Morte e il romanzo La Rosa di Gerico. Fra i suoi numerosi film corti, selezionati e premiati in diversi festival, La Mezzanotte Blu raggiunge lo Short Film Corner del Festival di Cannes 2018.

Fra i suoi spettacoli di maggior successo, L’Ultimo Borbone, Un giorno all’improvviso – un amore contemporanei ed Io sono Claudia – 13 11 15. Il suo ultimo film corto, L’amore ai tempi della collera, è distribuito a livello internazionale da Maxafilm distribuzioni. Oltre ai suoi impegni teatrali e cinematografici, è stato docente di Recitazione teatrale e cinematografica, di Storia del Teatro e del Cinema presso la The Creative Arts Academy Teresa Coppa in Forio, e collabora da diversi anni con la Società Dante Alighieri – Comitato di Siena. È vincitore del Premio Tragos 2020 al Concorso Europeo Tragos per la Nuova Drammaturgia, organizzato da Progetto Scena in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano. Ha recentemente realizzato il lungometraggio ” The Offlline” pluripremiato in vari festival internazionali.