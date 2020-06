Il teatro a Ischia riparte. Corrado Visone nominato direttore artistico di Amici del Teatro

L’Associazione Amici del Teatro Ischia guarda al futuro e programma quelle che saranno le novità della nuova stagione teatrale. Le compagnie che fanno parte del sodalizio si sono incontrate per ripartire il prossimo autunno con una programmazione rinnovata, che naturalmente tenga conto del protocollo di sicurezza per i teatri, e possano offrire la loro arte agli isolani e ai turisti. Per affrontare al meglio la nuova stagione teatrale il Presidente Enzo Boffelli ha manifestato la volontà di affidare la direzione artistica all’autore e regista Corrado Visone e le compagnie hanno accolto all’unanimità la proposta.

Il presidente Enzo Boffelli dichiara che “La pandemia ha colpito duramente il nostro settore. Abbiamo dovuto cancellare tutta la seconda parte della stagione e tante compagnie, che avevano programmato i loro spettacoli, hanno dovuto annullarli. Ma ora speriamo che questa fase sia definitivamente alle spalle, stiamo lavorando per ripartire il prossimo autunno, naturalmente seguendo tutti i protocolli, ripartiremo con idee rinnovate e nuove competenze, per affrontare le difficoltà del teatro post-pandemia.”

Il nuovo direttore artistico Corrado Visone ringrazia “Tutte le compagnie per la fiducia, è un momento storico difficile per il teatro, ma c’è in tutti noi il desiderio di ricominciare, di studiare nuovi percorsi e scandagliare le infinite possibilità del teatro. Da oggi lavoreremo per regalare agli ischitani un cartellone accogliente, che conservi la tradizione e si apra alle novità. Un teatro che mantiene le distanze di sicurezza, ma mantiene anche una resistente creatività che ci farà superare le sfide della nuova stagione”.