Il TAR stoppa il Comune di Forio: Niente asfalto nei boschi vincolati del Duca

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Forio subisce un pesante colpo dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Con la sentenza n. 3256/2025, pubblicata il 18 aprile, la Sezione Prima del TAR Campania ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla Immobiliare Cinarime S.r.l., società proprietaria di un fondo in località Mezzatorre, annullando la parte del PUC che prevedeva l’ampliamento e la riqualificazione di un viale condominiale privato, ricadente in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico di protezione integrale.

Il nodo della controversia: strada privata o infrastruttura pubblica?

Il viale oggetto del ricorso è un tracciato privato che collega la proprietà della Cinarime alla Strada Statale 270. Nella delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29 dicembre 2020, il Comune aveva inserito il tracciato nella “Carta delle infrastrutture a rete”, classificandolo in parte come “strada locale primaria” e in parte come “strada locale secondaria”.

Tuttavia, la società ricorrente ha contestato che questa classificazione snaturasse la natura privata del viale, prefigurandone un uso pubblico e, peggio, un ampliamento fisico incompatibile con le caratteristiche morfologiche e urbanistiche dell’area.

Il TAR: “Intervento in contrasto con il vincolo paesaggistico”

Il TAR ha ritenuto fondate le censure limitatamente al quinto motivo del ricorso, che denunciava il contrasto con l’art. 11 del Piano Territoriale Paesistico (PTP) dell’isola d’Ischia. La zona dove si trova il viale, infatti, ricade in un’area di protezione integrale, in cui non è consentita la costruzione o l’ampliamento di nuove strade.

Scrivono i giudici: “La previsione di un ampliamento della strada esistente, con creazione di un collegamento con una strada vicinale, attualmente costituente relitto stradale, contrasta con la disciplina vincolistica […] la quale consente soltanto interventi di ‘sistemazione della viabilità pedonale e carrabile esistente’, al fine di consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici e vieta la costruzione di nuove strade”.

Il TAR ha anche sottolineato che nessuna autorizzazione paesaggistica specifica è stata rilasciata: “La disciplina derogatoria recata dall’art. 17 del P.T.P. […] impone comunque un’espressa pronuncia da parte della Soprintendenza […], la quale, nel parere reso sul PUC con nota del 4.3.2020 n. 3244P, nulla ha osservato in proposito”.

Strada privata, ma non pubblica: chiarito il punto

Una delle questioni più spinose era l’eventuale “pubblicizzazione di fatto” del viale privato. Anche su questo aspetto il TAR ha fatto chiarezza: “Il P.U.C. non è uno strumento idoneo ad incidere in via diretta sul regime proprietario delle strade […], e dalla lettura delle previsioni di piano non emerge che si sia inteso imporre un qualche vincolo di tipo espropriativo sulla strada in questione”.

Il Comune, dunque, non ha trasformato il viale in strada pubblica, ma ha commesso un errore nel prevederne l’ampliamento in zona vincolata, violando il PTP.

Altri motivi respinti: classificazione coerente con lo stato di fatto

Rigettate invece le doglianze sulla presunta incongruenza tra il tracciato e le definizioni urbanistiche di “rete di distribuzione” e “rete di penetrazione”. Il TAR ha ritenuto che: “Non emerge dagli atti per quale ragione la classificazione operata dal P.U.C. possa dirsi del tutto distonica rispetto allo stato di fatto […] la stessa ricorrente ammette che il viale collega una abitazione, una cappella e un complesso alberghiero”.

Respinto anche il motivo sull’asserita mancata ricezione delle osservazioni della Città Metropolitana: per i giudici si tratta di rilievi che non riguardavano direttamente le proprietà della Cinarime, con conseguente carenza di interesse.

Motivazioni aggiuntive? Superate dall’annullamento

L’annullamento della delibera principale ha reso improcedibile il ricorso per motivi aggiunti, che contestava una successiva delibera del Consiglio Comunale (n. 22 del 2021) intervenuta sulle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUC. “L’accoglimento del ricorso introduttivo priva di interesse l’esame del ricorso per motivi aggiunti”.

Conclusioni: il PUC va corretto, le spese si compensano

Il TAR ha quindi annullato parzialmente la delibera consiliare del 2020, nei limiti indicati in motivazione. Ha inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Soprintendenza e della Città Metropolitana, estranee alla responsabilità degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, vista “la complessità e la particolarità delle questioni controverse”.

Una vittoria, almeno parziale, per la società ricorrente e un campanello d’allarme per il Comune di Forio: i vincoli paesaggistici non si eludono con i piani urbanistici, e ogni previsione deve confrontarsi seriamente con i limiti imposti dalla tutela del territorio.