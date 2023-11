Il Tar scrive altri due capitoli della “Ciannelleide” lacchese

La saga lacchese che vede Caterina Ciannelli opposta ai Rocchi/Calise, parenti del presidente del Consiglio comunale Dante De Luise, va avanti all’infinito e ora fa registrare altri due capitoli, con una ordinanza del Tar Campania e un decreto del presidente del collegio della Sesta Sezione Santino Scudeller.

Tutte decisioni conseguenti alla sentenza emessa dallo stesso Tar ad aprile scorso, che aveva accolto il ricorso proposto dall’avv. Alessandro Barbieri, difensore della Ciannelli. Chiedendo la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento del Comune e l’obbligo di provvedere sulla diffida presentata il 18 novembre 2022, dando esecuzione alle ordinanze di demolizione adottate, ma mai fatte eseguire. Una inerzia del Comune che coinvolgeva anche la Regione e la Soprintendenza.

Proprio a fronte di tale inerzia, il Tar aveva nominato il commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza, a cui il Comune di Lacco Ameno si sarebbe guardato bene dall’ottemperare… Il commissario, l’ing. Fabio Menditto, si è insediato e non ha perso tempo. Tanto da adottare già il 26 settembre l’ordinanza n. 3 di demolizione degli abusi della nonna di De Luise. Ordinanza che dispone «di provvedere “alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi …. con l’esecuzione “delle seguenti opere: intero piano secondo della domanda di condono prot. 3035/1986 rigettata con provvedimento del 03.09.2019 ad opera del Comune di Lacco Ameno”».

A questo punto, però, lo stesso commissario ha comunicato al Tar l’ulteriore mancanza di collaborazione da parte di Comune, Regione e Soprintendenza, riferendo «di aver chiesto agli enti interessati la nomina di figure professionali che lo supportassero per la progettazione delle opere di abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi; stante la mancata risposta da parte degli enti interessati, il commissario ad acta ha chiesto l’autorizzazione a poter incaricare tre tecnici per la progettazione degli interventi».

RELAZIONE SCRITTA

Anche alla luce dei ritardi causati da questa “resistenza”, l’ing. Menditto ha richiesto inoltre «la proroga del termine fissato per la conclusione delle attività commissariali fino al 31 dicembre 2024, in considerazione delle numerose attività da compiere». Intanto, Antonietta Calise ha impugnato la decisione del commissario, depositando «reclamo con cui chiede l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 3 del 2023». Una “logica” conseguenza che allunga ancor di più i tempi.

Il collegio della Sesta Sezione vuole ad ogni modo vederci chiaro sulla mancata collaborazione degli Enti chiamati in causa. Nell’ordinanza emessa evidenzia infatti la necessità «che il Comune di Lacco Ameno, la Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli depositino apposita relazione di chiarimenti sulla possibilità o meno di mettere a disposizione del commissario ad acta funzionari tecnici ed idonea strumentazione per lo svolgimento dell’incarico, e ciò entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla notifica di parte se anteriore».

Il reclamo della Calise “congela” la decisione del Tar sulle richieste del commissario ad acta, che sono conseguenti all’avvenuta adozione dell’ordinanza di demolizione n. 3 del 2023, ritenendo il collegio che «vada rinviata a data successiva alla pubblicazione della sentenza con cui verrà deciso il reclamo proposto contro tale ordinanza». L’ordinanza dunque dispone gli incombenti istruttori a carico di Comune, Regione e Soprintendenza. La trattazione delle istanze del commissario avverrà nella prima camera di consiglio utile dopo la pubblicazione della sentenza sul reclamo.

TRATTAZIONE COLLEGIALE PER LA SOSPENSIVA

Ma la vicenda diventa ancora più complessa. Il reclamo proposto dalla Calise per l’annullamento previa sospensione dell’ordinanza commissariale reca anche l’istanza di misure cautelari monocratiche. Ovvero una pronuncia del presidente del collegio adottata per motivi di urgenza e gravità. Un tentativo per bloccare nella immediatezza l’ordinanza, che però non è andato a buon fine. Il presidente Scudeller infatti ha respinto l’istanza, richiamando l’ordinanza collegiale di cui abbiamo appena riferito. Le decisioni di rinvio assunte hanno inficiato questa procedura. Nel decreto di rigetto infatti si evidenzia «che da quanto su esposto emerge l’insussistenza delle condizioni per aderire alla richiesta tutela cautelare monocratica».

L’istanza di sospensiva sarà dunque trattata dal collegio nella camera di consiglio del 20 dicembre, mentre per la trattazione del reclamo è stata fissata la data del 24 gennaio 2024. La “Ciannelleide” continua, tuttavia con esiti che finora hanno sicuramente agitato i sonni di Giacomo Pascale…