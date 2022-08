IL TAR RIAPRE IL VALENTINO

Accoglie l’istanza proposta dalla parte ricorrente ai fini del riesame del decreto n. 19/2022 del 10 agosto 2022 disponendo, nelle more della trattazione dell’udienza cautelare nella prima camera di consiglio utile che si fissa in data 6 settembre 2022, la sospensione del provvedimento oggetto di impugnazione.

E’ questo il PQM con cui il Tribunale Amministrativo della Campania, con il presidente Alessandro Tomassetti, sospende il provvedimento del questore di Napoli che aveva irrorato la sospensione della licenza di Marcello Bondavalli per 30 giorni che, con l’avvocato Alessandro Barbieri ha ribaltato la posizione.

“Possiamo ritenerci soddisfatti – ci ha detto l’avvocato Barbieri – della pronuncia cautelare che, nel bilanciare i contrapposti interessi in gioco, ha ritenuto, da un lato, l’apertura del New Valentino non pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica e, dall’altro, degno di tutela l’interesse imprenditoriale anche in ragione del mantenimento dei livelli occupazionali in essere”.

Il provvedimento è molto chiaro: “Ritenuto che le motivazioni a sostegno del provvedimento impugnato – seppure nei limiti della cognizione propria della presente fase cautelare urgente – non consentono di valutare appieno le motivazioni in merito alle “particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica”, anche in considerazione della circostanza secondo cui i fatti contestati risultano riferibili ad oltre un mese (l’ultimo) ovvero ad anni precedenti rispetto all’emanazione dell’atto impugnato”

Rilevato, al contrario, che appare attuale la situazione di estrema gravità ed urgenza del lamentato danno connesso alla esecuzione del provvedimento di sospensione oggetto di impugnazione”. Il giudice ha valutato la dimensione del danno, ovvero la chiusura in questo periodo di agosto.