Il TAR compara i ricorsi: Pascale avrebbe vinto al primo turno di 3 voti. Altro che 435!…

...il riconoscimento che alla lista 2 dovevano essere sottratti 3 voti non vale a rendere accoglibile il ricorso principale a causa del mancato superamento della prova di resistenza, in quanto la lista 1, in accoglimento dei ricorsi incidentali, avrebbe comunque dovuto perdere 6 voti invalidi...

Che storia! Le elezioni di Lacco Ameno sono un vero e proprio film a puntate. Per ora, siamo alla seconda season e siamo in attesa della terza che si svolgerà al Consiglio di Stato. La vicenda si riassume in poche righe di una lunga sentenza.

Prima di leggere, però, il dato che ha espresso la seconda sezione del TAR Campania è bene leggere le parole che, a caldo, l’avvocato di De Siano, Gino Di Meglio, ci ha rilasciato: “Ho preso atto della sentenza emessa dal TAR che, in sostanza, ha accolto alcune delle doglianze mosse con il ricorso principale del candidato Domenico De Siano e alcune delle doglianze mosse, invece, con il ricorso incidentale presentato dal candidato Pascale. Devo ammettere che queste motivazioni e valutazioni di merito, prestano il fianco all’appello che presenteremo al Consiglio di Stato”

IL CUORE DELLA SENTENZA

Tuttavia, il riconoscimento che alla lista 2 dovevano essere sottratti 3 voti non vale a rendere accoglibile il ricorso principale a causa del mancato superamento della prova di resistenza, in quanto la lista 1, in accoglimento dei ricorsi incidentali, avrebbe comunque dovuto perdere 6 voti invalidi;

– ne discende, alla luce del complessivo esame dei mezzi processuali articolati in questa sede, che il risultato della competizione elettorale si sarebbe attestato, al primo turno, su 1535 voti (1541 – 6) per la lista 1 e per il candidato Sindaco De Siano e su 1538 vori (1541 – 3) per la lista 2 e per il candidato Sindaco Pascale, con la conseguenza che quest’ultimo e la sua compagine elettorale sarebbero risultati comunque vittoriosi;

– va infatti applicato nella fattispecie il condiviso indirizzo secondo il quale, nella materia elettorale, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una corretta composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l’annullamento degli atti della procedura laddove l’illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 agosto 2014 n. 4241; TAR Sardegna, Sez. I, 28 aprile 2016 n. 374);

Si chiude qui, per adesso, questa battaglia. Ora si attende la presentazione e la discussione dinanzi al Consiglio di Stato. Stay tuned…