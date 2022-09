Il TAR cancella le modifiche “filo caccia” del calendario venatorio 2022-23

Sempre più spesso, l’esasperato conflitto – che, in Campania e ad Ischia, si trascina da decenni – tra cacciatori ed ecologisti, finisce nelle Aule Giudiziarie. Sul piano, infatti, degli “agganci” con le municipalità locali – sistematicamente al fianco dei “Nembrotti” – “non c’è partita” (per usare un affine termine calcistico, ammesso che pure la caccia possa considerarsi uno sport). Basta ricordare i nomi dei tanti assessori, consiglieri, ex amministratori isolani, dirigenti di associazioni venatorie o titolari di licenza di porto d’armi (Francesco Costagliola, Cesare Mattera, Gennaro Scotti, Pasquale Mattera, Giosy Ferrandino, Nicola Lauro, Gianni Mattera, ecc.).

A parere del Consiglio Direttivo della “P.A.S. Pan Assoverdi”/ONLUS-E.T.S., lo sport presume una totale lealtà tra i soggetti in gara, la parità delle condizioni di partenza. “L’inganno, il nascondiglio, l’imboscata, la violenza, l’empietà – per non far cenno alla selezione naturale all’inverso e ai danni all’immagine turistica della “perla del Tirreno” – non apparterrebbero (sono parole dei verdi) al patrimonio ideale degli sportivi”.

Dove invece gli ambientalisti risultano vincenti è lo scontro a colpi di carta bollata. L’ultimo esempio, freschissimo, arriva dal Tar Campania, Napoli, Sez. III, Pres. Pappalardo. Dopo un’estate offuscata da polemiche e da autentici bombardamenti psicologici, tramite i mass media, contro l’assessore regionale all’agricoltura, Nicola Caputo – reo, a detta di FIDC, Enalcaccia, Italcaccia, ARCI, ANUU, di aver varato, nel luglio scorso, un calendario cinegetico “troppo restrittivo” – l’Esecutivo di Santa Lucia aveva raggiunto un compromesso con le doppiette. Benvero – modificando la precedente Delibera n. 377/22 – la Giunta Reg, con atto n. 459 dell’1 settembre scorso, accoglieva parzialmente le istanze dei “Devoti a Sant’Uberto”, definiti addirittura “stakeholder” dall’assessore casertano (ex europedutato PD) in un “conciliante” comunicato stampa.

Per pacifica nozione, “stakeholder” sono gli individui – affatto parificabili ai “Seguaci di Artemide”– portatori di interessi che dipendono dall’organizzazione di riferimento: azionisti di maggioranza o minoranza di società, sindacati, fornitori, managers, ecc.

La deliberazione “pro cacciatori”, pubblicata sul BURC del 5-9-22 – ispirata, secondo Caputo, “al rigore scientifico e al mutato andamento meteorologico” – non è piaciuta però a WWF e LIPU (Lega Ital. Protezione Uccelli). I naturalisti – grazie al supporto dell’avv. Maurizio Balletta – hanno stilato, a tempo di record, un articolato ricorso. L’impugnativa, depositata nella mattinata del 15 settembre u.s. è stata premiata (con l’accoglimento, in sede di sospensiva) nel pomeriggio della stessa giornata di giovedì, fissando la camera di consiglio, per il merito, all’11-10-2022.

Alla base del repentino decreto cautelare – ai sensi dell’art. 56 C.P.A. – del Presidente della Terza Sez. Trib. Amm. Campania, dott.ssa Anna Pappalardo, l’illecita ammissione dei richiami vivi, l’estensione dei periodi venabili – in distonia con gli studi dell’ISPRA e le Direttive UE – ai danni di folaga, germano reale, marzaiola, fischione, quaglia, beccaccia – con evidente pregiudizio per il patrimonio faunistico nazionale.

In seguito al “verdetto” del TAR – che ha censurato altresì “carenze procedimentali, da parte della Giunta Reg. e contraddittorietà col precedente provvedimento del luglio decorso” – torna in vigore il più equo calendario venatorio anteriore agli emendamenti (patrocinati dagli armieri) dell’1 settembre.