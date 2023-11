Il Tar cancella il “Daspo urbano” per la rissa al “Mojito”

Gaetano Di Meglio | Il coinvolgimento in una rissa verificatasi nell’agosto del 2022 al “Mojito”, eracostato a un giovane ischitano il cosiddetto “Daspo urbano”, ovvero il divieto di accesso per otto mesi ai locali di pubblico intrattenimento siti sull’isola d’Ischia, con annesso divieto di stazionamento. Una estate, quella del 2022, che era stata tristemente contrassegnata da episodi di violenza. Ma quel provvedimento del Questore di Napoli nei confronti dell’ischitano, adottato dopo la denuncia e impugnato dinanzi al Tar Campania, è stato cancellato perché giudicato illegittimo.

Nella sentenza il collegio della Quinta Sezione ricorda innanzitutto che la misura può essere applicata «nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati».

IL RICORSO

Nel ricorso si lamenta che «la Questura non avrebbe tenuto conto delle deduzioni rese dall’interessato in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento, con cui il medesimo esponeva di essere persona offesa e di essersi limitato a difendere dalle aggressioni subite all’interno del locale commerciale; di contro, l’amministrazione si sarebbe limitata a ribadire le ragioni già esplicitate nella comunicazione preventiva, affermando che, dalla visione dei rilievi delle videocamere, sarebbe risultata una condotta attiva dell’istante che, dopo essere stato provocato anche fisicamente, “partecipava alla rissa quando avrebbe potuto allontanarsi dalla scena, assumendo quindi una condotta del tutto incompatibile ad un’asserita legittima difesa ad aggressione”». Una tesi confutata.

L’ulteriore violazione evidenziata è legata alla «mancata specifica indicazione dei luoghi in cui opererebbe il divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento, privando di conseguenza il ricorrente della libertà e possibilità di intrattenersi presso qualsivoglia pubblico esercizio, sull’intera isola ischitana, ove peraltro lo stesso è residente e ove vive con la propria famiglia».

Contestando nel merito «la valutazione circa la pericolosità per la sicurezza pubblica del ricorrente che non avrebbe preso parte attiva alla rissa ma si sarebbe limitato a difendersi dalle aggressioni altrui, come emergerebbe dai rilievi delle videocamere di sicurezza e dalle sommarie informazioni testimoniali rese da persone presenti, sicché la condotta non avrebbe integrato il reato di rissa, non evincendosi coscienza e volontà di partecipare alla contesa con animo offensivo, trattandosi di mera legittima difesa».

Il giovane, studente universitario con esperienze lavorative, è peraltro immune da precedenti penali, il che escluderebbe che possa essere considerato soggetto socialmente pericoloso.

La Questura si è costituita in giudizio per difendere il “Daspo urbano”.

L’ORDINANZA DI SOSPENSIONE

Il Tar, con due ordinanze collegiali, aveva disposto incombenti istruttori, ovvero l’acquisizione dei fotogrammi del sistema di videosorveglianza del locale e il deposito del video dal quale sono stati estratti i rilievi fotografici. Accogliendo quindi la domanda cautelare di sospensione a causa del mancato riscontro alla seconda ordinanza.

I giudici amministrativi hanno rigettato il primo motivo, ricordando che «il dovere di esame delle memorie prodotte dall’interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate, purché il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa a quelle osservazioni». E in questo caso «risulta palese che la Questura ha specificamente valutato le controdeduzioni rese dal ricorrente, ritenendo tuttavia di non condividerle».

Anche il secondo motivo, sulla indeterminatezza del provvedimento, non è stato ritenuto valido, «in quanto, come evidenziato dalla Questura, il provvedimento circoscrive il divieto di accesso ai locali di pubblico intrattenimento siti sull’isola di Ischia, dovendosi a tale fine ricomprendere gli esercizi commerciali (esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande comprese quelle alcoliche), con esclusione quindi delle attività commerciali necessarie per il normale svolgimento delle normali attività quotidiane (es. supermercati)».

CARENZA DI PRESUPPOSTI

Rigetti di censure “formali”. A far pendere l’ago della bilancia in favore del giovane ischitano è stato invece l’accoglimento del terzo profilo di illegittimità, «con cui si contesta la carenza dei presupposti per l’irrogazione della misura amministrativa, con specifico riferimento al difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla pericolosità per la sicurezza della condotta del ricorrente». In questo caso, un vizio sostanziale.

Qui il Tar ricorda che «la norma pone quindi due condizioni per l’adozione della misura: a) la denuncia del destinatario, “negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati”; b) la valutazione che “dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza”».

Spiegando: «Il primo requisito ha natura oggettiva in quanto si limita a rilevare il fatto storico della “denuncia”, negli ultimi tre anni, per uno dei reati indicati.

Il secondo presupposto invece afferisce a “una valutazione dinamica” di natura prognostica, risultando subordinata l’adozione della misura, integrante una speciale forma di Daspo, al rischio che “dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. È il tenore letterale dell’inciso a rendere manifesta la volontà legislativa di ancorare l’adozione del provvedimento, incidente sulla libertà di circolazione, alla sussistenza di un pericolo necessariamente “attuale” – in coerenza d’altro canto con le finalità precauzionali e preventive della misura”».

A fronte della denuncia per rissa, manca nel caso specifico il secondo presupposto, «costituito dalla pericolosità per la sicurezza che potrebbe derivare dalla condotta ascritta al ricorrente».

LA PERICOLOSITA’ SOCIALE

Dopo aver analizzato il provvedimento del questore, i giudici sottolineano «che detta pericolosità è stata desunta dalla partecipazione attiva alla rissa deflagrata all’interno di un locale commerciale frequentato da numerosi avventori ad opera dell’istante che, con la propria condotta, avrebbe dato luogo ad una situazione pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Un convincimento basato sull’annotazione della polizia giudiziaria: «In altri termini, l’amministrazione ha preso atto del contributo causale del ricorrente alla condotta incriminata e, a tal fine ha richiamato l’annotazione di P.G. in cui si rappresenta quanto segue: “si provvedeva ad acquisire le telecamere di sorveglianza del bar Moijto dalle quali si evidenziava che effettivamente i… si intrattenevano nei pressi dell’uscita del bar… e si avvicinavano quindi all’addetto alla sicurezza; durante una discussione verbale… il…veniva colpito improvvisamente dallo… Quindi il…, a differenza di quanto affermato sia al momento dell’intervento degli operanti, sia nella denuncia presentata ore dopo in questi Uffici, a quanto di evince dalla visione delle immagini delle suddette telecamere, reagiva al colpo ricevuto colpendo a sua volta, unitamente agli amici, i propri avversari, fino al momento in cui giungono sul posto gli operanti”».

Di diversa natura, però, il contenuto della comunicazione di notizia di reato del Commissariato di Ischia del 12.8.2022, «ove si descriveva il ricorrente come mera persona offesa e non come un corrissante (“dalle sommarie informazioni raccolte sul posto dagli addetti alla sicurezza, e da ciò che gli operanti hanno osservato al proprio arrivo, risultavano persone aggredite e non partecipanti attivamente alla rissa”), escludendo quindi un effettivo contributo attivo alla condotta criminosa come sostenuto dalla difesa parte ricorrente».

I fotogrammi depositati non hanno consentito di sciogliere il dubbio, in quanto da questi «non è possibile evincere la dinamica dell’occorso».

IL MANCATO DEPOSITO DEL VIDEO

Per tale motivo con successiva ordinanza il collegio aveva disposto il deposito del video estratto del sistema di sorveglianza contenente l’intera sequenza di fotogrammi. Ma «tale ulteriore adempimento istruttorio non è stato adempiuto sicché, allo stato, non possono ritenersi fugati i dubbi sul contributo causale dell’istante all’evento rissoso e, conseguente, non può ritenersi compiutamente comprovato l’ulteriore requisito “dinamico” prescritto costituito dal riscontrato accertamento di una condotta da cui “derivare un pericolo per la sicurezza”».

Una mancanza di prova certa che ha reso illegittimo il provvedimento, come evidenzia la sentenza: «In altri termini, benché il richiamo alla sottesa nota informativa delle forze dell’ordine soddisfi il delineato requisito motivazionale in relazione al primo elemento formale (pendenza del procedimento penale per il reato di rissa), non risulta dimostrato il secondo profilo sostanziale (pericolo che i soggetti individuati possano commettere ulteriori fatti tali da compromettere la sicurezza pubblica, come desumibile dalla condotta illecita contestata), non emergendo chiaramente dalla istruttoria procedimentale specifici e riscontrati elementi indicativi del coinvolgimento attivo del ricorrente negli accadimenti da cui il procedimento penale ha tratto origine, idonei a superare la versione difensiva di parte ricorrente».

Ricordando in proposito «che la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione alla richiesta rivoltagli dal giudice in sede istruttoria rileva come ingiustificato comportamento omissivo», essendo il giudicante autorizzato «a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti».

La Questura viene bacchettata e il ricorso accolto. Quel “Daspo urbano” è cassato.