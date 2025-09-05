Il TAR Campania respinge la sospensione cautelare sulla licenza taxi di Casamicciola

I giudici amministrativi confermano l’efficacia dell’ordinanza comunale: in aula si sono confrontati gli avvocati Vito Mazzella e Stanislao Giaffreda, spese compensate e giudizio rinviato al merito

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione ottava, ha respinto la domanda cautelare presentata nel ricorso discusso il 4 settembre a Napoli. Il procedimento aveva ad oggetto l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Casamicciola Terme aveva disposto la sospensione di una licenza taxi per dieci giorni, resa immediatamente esecutiva attraverso il contestuale ritiro del titolo autorizzativo.

Il ricorrente, assistito dall’avvocato Vito Mazzella, aveva chiesto la sospensione del provvedimento amministrativo, sostenendo la sussistenza di vizi che avrebbero inficiato l’iter sanzionatorio. A difendere l’amministrazione comunale è stato invece l’avvocato Stanislao Giaffreda, il quale ha sostenuto la legittimità dell’ordinanza e l’applicazione coerente del regolamento comunale sul servizio di trasporto non di linea, approvato dal consiglio nel 2024.

Il collegio giudicante, presieduto da Paolo Corciulo e composto dai consiglieri Paola Palmarini, estensore della decisione, e Domenico De Falco, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per concedere la tutela cautelare. L’ordinanza sottolinea infatti come la sospensione della licenza derivi da un comportamento ritenuto pacificamente accertato: l’abbandono del veicolo incustodito, verbalizzato dalla Polizia municipale e ritenuto in contrasto con le prescrizioni regolamentari. Il giudice amministrativo ha dunque escluso che le censure mosse dal difensore del ricorrente fossero, a un primo esame, idonee a determinare una prognosi favorevole in sede di merito.

Il TAR ha inoltre disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, richiamando l’assenza di particolari profili di soccombenza da addebitare a una sola delle parti. L’ordinanza sarà ora eseguita dall’amministrazione comunale, mentre il giudizio proseguirà con la valutazione nel merito delle doglianze avanzate.

La decisione, depositata in segreteria, conferma la linea di rigore adottata nei confronti delle violazioni che incidono sulla regolarità del servizio pubblico di trasporto, materia da tempo al centro di contrasti interpretativi e applicativi nei tribunali amministrativi. La prosecuzione del processo potrà chiarire se, oltre alla legittimità formale dell’ordinanza, sussistano o meno margini per contestarne la fondatezza sostanziale.