Il TAR annulla l’obbligo di identificazione fisica: vittoria per il settore extralberghiero

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha annullato la circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2024 che imponeva alle strutture ricettive l’obbligo di identificare fisicamente gli ospiti (“de visu”). Si conclude così una battaglia legale guidata dalla Federazione FARE (Associazioni Ricettività Extralberghiera), rappresentata dagli avvocati Roberto Leccese, Tiziana Fiorella, Andrea Marega e Giorgia Diotallevi.

Le ragioni della controversia

Il provvedimento ministeriale, al centro del ricorso, stabiliva che i gestori delle strutture – incluse quelle extralberghiere – dovessero verificare di persona l’identità degli ospiti, limitando o impedendo i sistemi di check-in automatizzati e da remoto. Una misura giustificata dal Ministero con motivazioni generiche legate alla sicurezza e al contesto internazionale in vista del Giubileo.

Secondo la Federazione FARE, tale obbligo non solo era sproporzionato e privo di fondamento normativo, ma anche in contrasto con l’art. 109 del TULPS, come modificato dal Decreto Legge n. 201/2011. Quest’ultimo, infatti, aveva già semplificato gli adempimenti a carico dei gestori, rimuovendo l’obbligo della verifica in presenza. La circolare impugnata avrebbe dunque reintrodotto un onere già eliminato dal legislatore.

Il TAR: «Norma in contrasto con la legge, misura sproporzionata»

Nella sentenza n. 10210/2025, il TAR, con estensore il dott. Giovanni Mercone e presidente il dott. Michelangelo Francavilla, ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando l’illegittimità dell’atto ministeriale. In particolare: la circolare reintroduce obblighi abrogati dalla riforma del 2011, ignorando la normativa vigente che consente il check-in da remoto e la semplice trasmissione dei dati identificativi tramite il portale “Alloggiati Web”; l’identificazione de visu non garantisce maggiore sicurezza rispetto a metodi alternativi, come la verifica da remoto; il provvedimento lede il principio di proporzionalità, non essendo dimostrata la necessità o l’efficacia della misura; la circolare appare affetta da carenza di istruttoria e motivazione, basandosi su presupposti vaghi e non supportati da dati oggettivi. Il giudice ha inoltre rigettato l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero dell’Interno, riconoscendo la natura lesiva e immediatamente impugnabile della circolare.

La decisione finale

Il TAR ha dunque annullato il provvedimento impugnato e condannato il Ministero e la Prefettura di Roma al pagamento delle spese processuali, quantificate in 2.000 euro oltre accessori di legge. Con questa pronuncia, il Tribunale rafforza i principi di legalità e semplificazione amministrativa a tutela di un settore – quello extralberghiero – che continua a rivendicare pari dignità rispetto all’ospitalità tradizionale. La Federazione FARE, da parte sua, ha ribadito l’importanza di regole chiare, moderne e coerenti con lo sviluppo tecnologico del turismo italiano.