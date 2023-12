Il Superbonus e la mancata proroga | #4WD

“Non è stata fatta una proroga per alcuni mesi, se ne è parlato ma poi si è deciso di non fare nulla. C’è una tutela importante per le imprese e per i cittadini soprattutto quelli meno abbienti”. Sono state queste le dichiarazioni del vicepremier Antonio Tajani a commento del Consiglio dei Ministri di giovedì scorso, in cui è stato approvato un decreto ad hoc relativo al Superbonus.

Esprimere un giudizio compiuto su questo provvedimento e sul mancato arrivo di una proroga potrebbe risultare prematuro quanto approssimativo rispetto alle necessità di leggere il testo definitivo del decreto. La prima impressione, però, è quella di trovarsi al cospetto di una sorta di Giano bifronte: da un lato, la grande coerenza dell’esecutivo in carica, che ha sostenuto fino in fondo l’iniquità della misura adottata dal Governo Conte in tempo di Covid e di cui tanti hanno anche abusato; dall’altra, una figura barbina da parte di Forza Italia, costretta ad ostentare soddisfazione rispetto a un provvedimento che non ricalca neppure una delle reiterate rivendicazioni dei berlusconiani (una mini-proroga, un ripiego su un SAL aggiuntivo rendicontabile entro il 12 gennaio, una limitazione ai soli condomìni. E anche la tutela di imprese e privati, a dire il vero, non trova conforto nelle anticipazioni di un provvedimento estremamente selettivo e che, in concreto, sembra non aiutare proprio nessuno.

In altre parole (e parlo sempre di “impressioni” in attesa del testo definitivo), sembra come se questo decreto sia stato prodotto per fare qualcosa ma, in concreto, non farla. Lo stesso rinvio a un provvedimento in divenire nei limiti delle risorse disponibili e al momento ammontanti a circa dieci milioni di euro la dice lunga su quanti italiani realmente potranno usufruirne. Senza considerare (o forse considerandolo artatamente) che non si riesce ad immaginare quanti siano i proprietari di immobili con un reddito così basso che hanno deciso, in passato, di imbarcarsi in una ristrutturazione così potenzialmente onerosa. E tra loro, quanti potranno rivendicare in tempo il beneficio, per giunta se autori di opere che riguardano parti condominiali e non esclusivamente la propria abitazione.

Ho paura che anche su questo argomento, quanto a contenziosi, fallimenti e difficoltà economiche derivanti, sarà pianto e stridore di denti non solo per chi vi si è cimentato, ma anche per lo Stato che prima o poi, inevitabilmente, ne pagherà le conseguenze in termini di assistenzialismo, ben oltre i numeri di una benché minima quanto mancata proroga.