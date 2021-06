Il solito valzer di maglie e panchine | #4WD

Claudio Cosimi, calciatore professionista, vecchia gloria dell’Ischia Isolaverde dei bei tempi di zio Renato Tonon e mio amico e collega storico in seno alla splendida esperienza in Alfera insieme al mitico patron Ferruccio Lambiase, mi ha onorato di una richiesta di parere sull’avvento di Maurizio Sarri quale neo-tecnico della “sua” Lazio. Questa la mia risposta:

“Carissimo Claudio, una richiesta di parere calcistico da parte Tua non può che onorarmi.

Mister Sarri ha goduto senza dubbio della mia stima sul piano della serietà operativa e della capacità di dare bel gioco a una squadra come il Napoli, al punto da farsi desiderare (e poi conquistare) anche da “quelli là”. Mi sono sempre piaciute poco, invece, due sue palesi incapacità: quella di utilizzare costantemente più di tredici giocatori al massimo e, soprattutto, quella di cambiar tattica -all’occorrenza- nel corso della gara. Disistima totale, invece, per le modalità di chiusura del rapporto col Napoli e per essere approdato poi in quell’ambiente che, da novello Masaniello, ha solo opportunisticamente avversato quando era con noi, salvo farne parte machiavellicamente e senza alcun pudore solo due anni dopo. Un forte abbraccio!”

Finora, invece, nessuno mi ha chiesto un parere in merito all’arrivo di Luciano Spalletti al Napoli. A questo punto, anticipo volentieri la risposta: dopo la pessima esperienza di Ancelotti, rivelatosi ennesimo yes man al servizio delle politiche societarie del “proprietario” del Napoli (come ama definirlo il mio amico Seby) e al termine tanto agognato dell’infelice parentesi di Gattuso che, a mio giudizio, andava chiusa molto ma molto prima, mi esprimerò sul nuovo mister non prima della conclusione della campagna acquisti che, implicitamente, egli benedirà. E non mi faccio affascinare neppure dalle voci della possibile permanenza di Koulibaly dopo un recente colloquio con il nuovo allenatore.

Allenatori e giocatori vanno e vengono. Resta solo la fede.