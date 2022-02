Il sogno infrantosi lontano da casa | #4WD

Leggere del giovane salernitano morto in un college degli Stati Uniti alla vigilia del suo diciottesimo compleanno e dei suoi genitori, che giunti in aeroporto a New York per festeggiare insieme hanno invece appreso la tragica notizia, mi provoca un effetto ancora più devastante del normale nel giorno stesso in cui nostro figlio Alessandro è ritornato in California dopo oltre due mesi di vacanza qui ad Ischia.

Inseguire il sogno americano è indubbiamente una grande chance. Nostro figlio, a soli diciassette anni, ha avuto la capacità e la maturità di comprendere che quel sacrificio, con tutta probabilità, avrebbe potuto rappresentare la svolta della sua vita; quella svolta fin troppo difficile da concretizzare qui dalle nostre parti. E con tanti sacrifici e rinunce, partì, ascoltando i suggerimenti di noi genitori. Tuttavia vivere con un figlio così lontano da casa, assistendolo in remoto per tante piccole esigenze quotidiane, è dura. Durissima.

Le accuse mosse dalla famiglia Mandia verso i “trattamenti inimmaginabili” a cui il figlio Claudio sarebbe stato sottoposto nel campus del college dove studiava mi fanno venire in mente momenti difficili nella prima esperienza universitaria di Alessandro in Florida, che lo spinse dopo il primo semestre a trasferirsi in California per alcune incompatibilità sia con l’ambiente didattico che con quello sportivo, dopo aver anche valutato la possibilità di tornarsene a casa e rinunciare. Non oso immaginare i trattamenti a cui si riferiscono i Mandia e di certo si tratterà di cose ben più gravi all’attenzione degli inquirenti, ma di certo posso comprendere lo sconcerto e la disperazione di genitori increduli verso un’esperienza esaltante che, improvvisamente, si trasforma nel più insopportabile dei lutti.

Sia chiaro, il rischio per ciascuno di noi è sempre dietro l’angolo, anche a due passi da casa o tra le stesse mura domestiche. Ma se solo i nostri giovani avessero più opportunità nel proprio paese…