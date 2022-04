Il sistema impone la chiusura del tribunale

Paolo Mosè | La presente per comunicare l’astensione da tutte le udienze civili e penali dinanzi alla Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli ed al Giudice di Pace di Ischia indetta per il giorno 29 aprile 2022, al fine di consentire a tutti gli avvocati e praticanti avvocati del Foro di Ischia la partecipazione alla Assemblea Straordinaria, che contestualmente si convoca per tale data, per ivi dibattere in ordine alle gravissima problematica evidenziata e di seguito indicata che ne costituisce l’o.d.g.: 1. Mancata approvazione degli emendamenti al decreto Milleproroghe relativi alla richiesta di stabilizzazione o quantomeno proroga del mantenimento delle Sezioni distaccate di Ischia, Portoferraio e Lipari – gravissimo vulnus a diritti costituzionalmente garantiti per le popolazioni delle isole di Ischia, Elba e dell’arcipelago delle Eolie derivante dalla imminente chiusura dei presidi giustizia insulari prevista per il 31.12.2022 – iniziative da intraprendere». E’ una dura presa di posizione improrogabile, proprio alla luce delle notizie che provengono dal Ministero della Giustizia, nonché dalla presidenza del tribunale. Dove nei due ambiti si è creato una sorta di patto per portare avanti il disegno che conduce inesorabilmente alla chiusura della sezione distaccata di Ischia, nonché anche di quelle d’Elba e Lipari.

Questo ha deciso il sistema che governa la giustizia, ma che ha propalazioni anche in altri settori vitali del nostro Paese. Dove a governare vi sono personaggi, gruppi, associazioni, sindacati, categorie che non hanno bisogno di confrontarsi con il cittadino per ottenere la investitura per decidere. E’ un quadro desolante, dove si sussurra che per convincere gli scettici di qualche residua forza politica che non vi sono più i tempi per concedere una nuova proroga di almeno due anni, si è fatta circolare la voce che questo è un ufficio dove non si compiono atti per così dire corretti. Ma nella sostanza si è parlato di cose abbastanza toste. Ma se tutto ciò si fosse verificato, chi aveva il compito di controllare perché non lo ha fatto? Perché non si è intervenuti quando sono stati scaricati numerosi esposti dove si riferiva di persone che avevano allacciato rapporti, o meglio magistrati che in qualche modo abusavano del proprio ruolo? Ma si dimentica, da parte del sistema, che molti dei magistrati che sono venuti a lavorare a Ischia hanno subito anche dei provvedimenti coercitivi, ma per nulla legati al lavoro svolto sull’isola. Ma per fatti precedenti, quando ricoprivano altri incarichi presso altri tribunali. Si è fatto appalesare una sorta di scontro-confronto fra le diverse anime dell’avvocatura che, diciamola tutta, ama più parlare e scontrarsi verbalmente per poi non procedere ad alcuna iniziativa successiva

ISOLANI BISTRATTATI

Il sistema ha deciso e si va avanti verso questa direzione. Un sistema ben raccontato e descritto dall’ex giudice Palamara, che è stato uno degli uomini più potenti della magistratura, ricoprendo la carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati, membro del Consiglio superiore della magistratura. Spiegando inoltre che le nomine degli incarichi direttivi avvenivano con un accordo sistematico tra le varie correnti. Soprattutto con quelle di sinistra. Quando si è rotto questo binomio il sistema ha fatto fuori Palamara, dimenticando cosa è stato registrato sulla sua utenza telefonica, chi lo chiamava insistentemente per avere un appoggio per essere nominato ad incarichi importanti, eccetera.

Il sistema ha quindi stabilito che le sezioni distaccate non debbono più esistere, soprattutto quelle isolane. E’ una scelta che fa a cazzotti con la modifica dell’art. 119 della Costituzione, che va nella direzione di salvaguardare le peculiarità delle isole per superare gli svantaggi derivanti dall’insularità. E la Camera ha approvato in prima lettura la modifica dell’art. 119 della Costituzione. Questa sostanziale modifica serve innanzitutto ad arginare gli svantaggi che subiscono le popolazioni isolane rispetto alla terraferma. E quindi, vogliamo dire, con questa scelta del Ministero si va a contrastare proprio questo articolo della Costituzione che il Parlamento vuole modificare per dare più dignità e rispetto di quelle popolazioni. Per eliminare tutti gli svantaggi che pur ci sono tra chi vive in un’isola e chi nel resto dello Stivale. Una situazione da non capirci un tubo secco. Uno Stato che da un lato cerca di risolvere i problemi e dall’altro, contemporaneamente, ne crea tanti altri. La giustizia è un esempio lampante. Siamo in un sistema che non funziona più. E’ in una profonda agonia e chi lo governa non si è accorto che sta tutto per esplodere. Un esempio?L’AUTORIZZAZIONE NEGATA

Proprio alcuni giorni fa il segretario dell’Assoforense dell’Isola d’Ischia Francesco Cellammare ha avuto la geniale idea di voler piazzare sugli spalti dello stadio “Maradona” uno striscione ignifugo con la scritta: “Salvate il tribunale di Ischia”. Nulla di offensivo. Ma solo un tentativo di richiamare l’opinione pubblica a rivedere questa scelta del sistema, a dare un po’ di dignità e di rispetto per una politica che non riesce a governare il Paese, perché chi rappresenta l’elettorato nella maggior parte dei casi non ha alcuna voglia di esporsi e soprattutto di farsi rispettare dagli altri organismi dello Stato. Questo striscione è stato bocciato, udite udite, dalla Questura di Napoli. Perché non ha uno sfondo sportivo. Mentre il Calcio Napoli, da parte sua, aveva autorizzato di poterlo esporre nello stadio “Maradona”. Questa Questura a volte sembra più un ufficio burocratico che un organismo di polizia atto a perseguire chi commette reati, chi non rispetta l’autorità, chi vuole distruggere delle istituzioni.

Come quella, per l’appunto, del tribunale di Ischia. A chi avrebbe urtato le coscienze una simile iniziativa? Quella stessa Questura, udite udite, che aveva fatto bene ad autorizzare la presenza del corteo degli operai della Whirlpool all’interno dello stadio prima della partita. Stessa autorizzazione per la Terra dei Fuochi con una rappresentanza dell’associazione con tanto di striscione. Due giuste proteste, come quella sacrosanta della popolazione dell’isola d’Ischia a mantenere aperto l’ufficio giudiziario di Ischia. La giustizia è un pilastro fondamentale, come la scuola, i trasporti e la sanità per tutti i Paesi che si definiscono civili. In questo caso il diniego di questo organismo GOS, che significa Gruppo Operativo Sicurezza, e che opera all’interno degli stadi, proviene direttamente dalla Questura, in quanto la Polizia ha un ruolo determinante nelle scelte, anche se ne fanno parte i Vigili del Fuoco, gli addetti al servizio sanitario e membri della Polizia Municipale.

OTTO MESI ALLA CHIUSURA

L’Associazione Forense non ritiene che questo no secco sia giusto, che la motivazione sia corretta. Ed è intenzionata a riproporre la stessa richiesta anche per le prossime partite casalinghe. Perché questo striscione? Per richiamare le forze politiche, i cui rappresentanti durante gli incontri di calcio sono attaccati come sanguisughe al televisore per ammirare il bel calcio. E risvegliare le loro coscienze dopo aver mostrato tutta la propria debolezza durante la Commissione Giustizia della Camera facendo marcia indietro dopo che qualche telefonata al Ministero è giunta per bloccare il deliberato per la nuova proroga. Dovrebbe essere la politica a decidere, a scegliere quali uffici che rappresentano lo Stato debbono funzionare, in che modo e soprattutto intervenire nelle zone più disagiate. Per alleviare le difficoltà dei cittadini di serie B, come vengono classificati i residenti nelle isole. Mancano ormai poco più di otto mesi al fatidico 31 dicembre 2022. E’ l’ultimo giorno previsto per la funzionalità dell’ufficio giudiziario ischitano, che è stato ininterrottamente a disposizione delle sei comunità da alcuni secoli. E’ solo per la caparbietà, la incuranza dei contraccolpi di pochissime persone che vivono comodamente in uffici confortevoli e surriscaldati, che una struttura dovrà chiudere. E costoro dimenticano che per mantenere aperto il portone sono stati spesi centinaia e centinaia di migliaia di euro a carico della comunità isolana. Al Ministero compete solo il pagamento di quei pochi dipendenti che ancora lavorano nella sezione ischitana. E negli anni passati la forza lavoro era rappresentata nella stragrande maggioranza da dipendenti distaccati dai vari Comuni isolani. Ma quello che diciamo oggi, a questi signori non interessa. Conta solo quello che interessa al sistema.