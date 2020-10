“Il sisma. Tre anni dopo quel 21 agosto. Non dimenticare per costruire il futuro”, evento il 10 ottobre

Sabato 10 ottobre, ore 10.00 al Polifunzionale di Ischia, conferenza sul tema “Il sisma. Tre anni dopo quel 21 agosto. Non dimenticare per costruire il futuro”. Interventi di Pietro Greco, Ilia Delizia, Giuseppe Luongo e Francesca Bianco. Il Circolo coglie l’occasione per ringraziare l’ing. Claudio D’Ambra per la sua cortesia nell’essersi dichiarato disponibile a sostituire l’Arch. Delizia qualora questa non avesse potuto partecipare all’evento. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione a info@sadoul.it

Rinvio manifestazione in programma: Meristema 2020, che era stata programmata a Forio dal 22 al 25 ottobre, è rinviata alla prossima primavera. Lo spostamento è stato reso necessario per l’aggravarsi della situazione sanitaria in Francia, da dove doveva provenire buona parte dei partecipanti, essendo il Collège des Bernardins di Parigi co-organizzatore della manifestazione