Il sindaco Manfredi scende in campo in difesa della giustizia sull’isola d’Ischia

Paolo Mosè | Il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi (già rettore dell’Università Federico II e di tutte le Università Italiane) ha incontrato i sei sindaci dell’isola o loro rappresentanti, il presidente e il segretario dell’Associazione Forense dell’Isola d’Ischia, gli avvocati Gianpaolo Buono e Francesco Cellammare, il vice presidente dell’avvocatura nazionale Francesco Caia e il presidente del consiglio dell’Ordine di Napoli Antonio Tafuri. Una riunione che si è tenuta presso la Camera di Commercio di Napoli, proprio per affrontare il nodo della sezione distaccata di Ischia, di cui molti negli ultimi giorni hanno già annunciato il de profundis.

Incontro proficuo alla Camera di Commercio a cui hanno partecipato avvocati e sindaci isolani

Ma questo pessimismo sfrenato nelle ultime ore si è fortemente affievolito, creando molto probabilmente qualche gastrite di troppo per chi era convinto o sperava che la struttura giudiziaria chiudesse definitivamente. Ha gioito quando si è sparsa la voce che la Commissione Giustizia della Camera non aveva approvato l’emendamento per una proroga di due anni da infilare nel decreto Milleproroghe.

In queste ultime ore molte cose sono cambiate, è iniziata una rivisitazione della volontà del Ministero che con fermezza ha ripetuto all’infinito che le sezioni di Ischia, Elba e Lipari debbano essere chiuse. Perché costano troppo. A front di una spesa di 100.000 euro per delle strutture che garantiscono la continuità territoriale con la presenza di un ufficio giudiziario che fino ad oggi ha evitato che migliaia di cittadini dovessero riversarsi in terraferma per raggiungere la sede centrale del tribunale.

L’IMPEGNO DI MANFREDI

Il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi ha ascoltato le argomentazioni e le esposizioni dei vari colleghi sindaci presenti, che questa volta si sono avvalsi anche della presenza del Comune di Casamicciola, il cui primo cittadino ha delegato il presidente del Consiglio comunale Nunzia Piro. Il primo cittadino di Napoli si è detto d’accordo sulla battaglia intrapresa per mantenere l’ufficio giudiziario ad Ischia e si è impegnato ad intervenire ai massimi livelli per sostenere la causa della necessità quantomeno di una proroga, se non di una stabilizzazione, in modo che non si ripeta con cadenza fissa una dura contrapposizione tra chi è favorevole al mantenimento della giustizia sull’isola e chi invece rema nella direzione opposta. Manfredi ha ribadito il concetto che fa parte degli indirizzi dell’Europa: le istituzioni debbono essere vicine ai cittadini senza alcuna esclusione, né territoriali, né religiose o politiche. E questa scelta del governo italiano in questo momento stride fortemente sulla ripresa economica globale che si avvale di cospicui finanziamenti che arrivano dall’Europa proprio per consentire il maggior coinvolgimento delle popolazioni e di quei territori che si sentono un po’ declassati, abbandonati dal governo centrale.

Se dall’Italia arrivano segnali diversi da quelli indicati dalla Commissione Europea, si rischia anche di perdere qualche finanziamento. Il sindaco metropolitano ha a cuore le sorti delle popolazioni isolane e ha garantito che interverrà direttamente sui massimi esponenti del governo, della magistratura affinché si vada nella direzione della collaborazione, di comprendere e risolvere i disagi di quelle popolazioni che si trovano distanti dalle città, dai luoghi dove si decidono le sorti di un intero Paese.

E le isole sono la massima espressione di questo disagio. Ed è necessario che i problemi che si appalesano in questa realtà sono evidenti e che non hanno bisogno di grossi investimenti per risolvere le aspettative di decine e decine di migliaia di residenti. Non è escluso che il sindaco Manfredi si incontri con il guardasigilli Cartabia per risolvere con il massimo responsabile del governo. Garantendo così che determinati personaggi che fino ad ora si sono allenati ed hanno operato per bloccare la proroga vengano definitivamente resi inoffensivi. Non è una questione facile da farsi, conoscendo i soggetti, ma quando le richieste arrivano da una certa struttura politica che è per così dire pura e incondizionabile, c’è poco da fare. C’è in questo momento da ammorbidire un poco chi siede a certi livelli della magistratura. Non dimentichiamo mai che le famose delibere del Consiglio superiore della magistratura che si sono occupate delle vicende ischitane hanno evidenziato una certa posizione di rigetto verso questa struttura giudiziaria, che non è troppo ben vista.

UN CONVEGNO SULLA GIUSTIZIA

I sindaci dell’isola d’Ischia hanno tutti all’unisono chiesto che si faccia il massimo e che Manfredi prenda a cuore questa lotta che è iniziata non certamente nel migliore dei modi. Mentre i rappresentanti dell’avvocatura hanno spiegato tecnicamente che cosa è la sezione distaccata di Ischia, quante sentenze all’anno vengono emanate dai vari giudici, quanti altri processi sono ancora pendenti. Siamo nella misura di migliaia e trasferire tutto questo “bagaglio” sarebbe un vero e proprio suicidio per la stessa sede centrale del tribunale.

Il sindaco di Barano Dionigi Gaudioso ha proposto la organizzazione di un convegno presso la Camera di Commercio di Napoli sulla giustizia ed in particolar modo sulle difficoltà che si appalesano in una realtà isolana. Spiegando che in questo incontro per discutere vi sia la presenza dei tre governatori delle Regioni interessate, Campania, Toscana e Sicilia, che rappresentano le tre isole in cui una parte consistente del governo centrale non vede di buon occhio la permanenza di un ufficio giudiziario. Con l’invito esteso anche al ministro della Giustizia Cartabia e al commissario europeo della Giustizia. Per discutere soprattutto sull’indirizzo della Commissione Europea rivolto a tutti gli Stati membri affinché sia i singoli Paesi che la stessa Europa siano sempre più vicini ai cittadini.

Per non lasciarli soli, garantendo tutti i servizi che le varie comunità garantiscono a volte solo sulla carta. Un modo come un altro per dire al ministro della Giustizia italiana che questa scelta di non concedere la proroga va nel senso opposto auspicato dalla Commissione Europea. Con il rischio di trovarsi con delle sanzioni o con la decurtazione di quei famosi finanziamenti che complessivamente arriverebbero ad oltre 200 miliardi di euro. La proposta del sindaco di Barano è stata accolta con apprezzamento da tutti e si va proprio nella direzione di procedere alla organizzazione di questo convegno che è demandata al presidente della Camera di Commercio, Viola.

L’INIZIATIVA DELL’ON. POTENTI

Ma mentre gli amministratori locali discutevano è arrivata comunque dalla capitale una notizia che soddisfa un po’ tutti. Il governo ha dato parere favorevole all’ordine del giorno proposto dall’on. Manfredi Potenti della Lega per l’impegno a mantenere in modo stabile le sezioni distaccate delle isole di Lipari, Ischia e d’Elba. Una sorta di parziale ravvedimento della posizione espressa alcuni giorni fa in Commissione Giustizia. Il parlamentare toscano è stato molto battagliero nel difendere i diritti delle popolazioni delle tre isole e ha iniziato la sua lunga battaglia confrontandosi in sede di commissione e poi in aula.

Trovando finalmente il rappresentante del governo attento ai rilievi elencati e ai gravi danni che si provocherebbero alle comunità in caso di chiusura senza alcun ritegno. L’on. Potenti ha rilasciato all’Ansa una dichiarazione che dimostra la sua soddisfazione per aver raggiunto un primo traguardo che quantomeno spiana la strada per ottenere la maggioranza per vedersi approvare la proroga o, se fosse possibile, la stabilizzazione: «Ieri in Aula il Governo ha dato parere favorevole al mio Odg sul Dl Milleproroghe con il quale chiedevo l’impegno a mantenere permanentemente le attuali sezioni distaccate dei tribunali sulle isole di Lipari, Ischia ed Isola d’Elba. Trattasi di impegno a valutare da parte del Governo ma, ho ribadito nella sede parlamentare che la chiusura di queste sedi comporterebbe ulteriori disagi a popolazioni già alle prese con le difficoltà di chi vive su un’isola. Non si può rinunciare al mantenimento di queste sezioni perché si metterebbe a rischio l’effettiva accessibilità dei cittadini di quelle comunità isolane al servizio della Giustizia. Il via libera al mio odg è un segnale positivo che ci fa sperare per la continuazione di questo importante servizio per i cittadini isolani».

L’ORDINE DEL GIORNO

Nell’ordine del giorno si legge tra l’altro: «Le tre sezioni distaccate del tribunale di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto, Livorno rispettivamente, preso le isole di Lipari, Ischia e Portoferraio, sono attualmente in regime di proroga, di prossima scadenza al 31 dicembre 2022. Le tre sedi giudiziarie sono state oggetto dapprima della generalizzata soppressione operata nel settembre del 2012 e, successivamente, del loro temporaneo ripristino, sulla scorta di vibranti proteste di quelle comunità. Si tratta di servizi essenziali per garantire un effettivo accesso alla giustizia ad intere comunità locali, residenti nelle isole minori; fino ad ora le gravi conseguenze derivanti dalla soppressione delle sedi giudiziarie sono state evitate. Infatti, con tre diversi provvedimenti normativi, si è dapprima legiferato il ripristino delle funzionalità giudiziarie dei tribunali interessati fino al 31.12.16; quindi, un’ulteriore proroga al 31.12.18 e infine, il rinvio alla data di prossima scadenza con il decreto legge n. 91 del 2018 Milleproroghe».

Dopo questa premessa il parlamentare leghista pone l’accento su cosa accadrebbe se nel caso sciagurato si dovesse giungere ad una chiusura di fatto dei tre palazzi di giustizia. Si creerebbe una situazione anche di ingovernabilità per alcuni altri settori vitali delle realtà isolane: «Per tutte e tre le sedi insulari si evidenziano poi gli effetti delle rispettive situazioni geografiche sulle esigenze di economicità, di certezza della pena e di celere definizione delle pendenze. Tra tutte, la inopportunità che le parti ed i testimoni, spesso organi di polizia, debbano impegnare intere giornate per raggiungere la sede dei tribunali presso la terraferma o non possano farlo. Come è noto, i collegamenti marittimi sono spesso, impediti o rallentati a causa delle avverse condizioni meteo. Tali accadimenti determinano ritardi e/o la impossibilità di vedere celebrate le udienze, con le ovvie ricadute che questi imprevisti possono determinare, in specie nella materia penale. Inoltre, il numero dei trasporti invernali disponibili è spesso insufficiente a garantire collegamenti con la terraferma; è consigliabile scongiurare definitivamente, attraverso la loro stabilizzazione, la chiusura delle dette sedi distaccate, ricordando come, in maniera del tutto inoppugnabile, la trattazione di prossimità degli affari giudiziari sia maggiormente rapida, così come dimostrano i tempi di definizione delle controversie nei tribunali più piccoli».

Argomentazioni che molto probabilmente hanno fatto presa sul rappresentante del governo, che ha letto con attenzione la mozione all’ordine del giorno, dando parere favorevole.