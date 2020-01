“Il sindaco in classe”, arrivano le fasce tricolori per gli eletti dell’IC Mennella di Lacco Ameno

Come promesso arrivano le fasce tricolori per un sindaci Marini del comprensivo V. Mennella di Lacco Ameno. Ad annunciarlo l’ex sindaco Giacomo Pascale:“ Come promesso prima di Natale a scuola: arrivano le fasce tricolori! Sono stato a Napoli dalla famosa ditta Serpone ad ordinare le fasce per l’insediamento ufficiale degli allievi dell’istituto di Lacco Ameno. Permettetemi un pensiero dedicato a loro.Cari Sindaci di classe di Lacco Ameno : 5 A – DANIELE DI SOMMA, 5 B – NICOLE AIELLO, 5 C – CRISTIANA SPIGNESE ancora qualche settimana e sarà un onore per me, come promesso, regalarvi il tricolore che indosserete durante il Vostro mandato ! Grazie ancora per avermi “insegnato” la famosa frase con la quale, come d’accordo, se Dio vuole chiuderò la mia prossima campagna elettorale.

A presto, Vi abbraccio e vi auguro buon lavoro“. Giacomo Pascale quest’anno, infatti, nonostante non sia più il primo cittadino in carica è stato onorato dai piccoli del Mennella un pensiero speciale in sego di riconoscenza per l’entusiasmo ed il trasporto con cui ha condotto il progetto di educazione civica dedicato agli allievi: un sindaco in classe. Per Pascale i piccoli lacchesi hanno avuto un dono tutto dedicato al sindaco che li ha voluti “sindaci bambini“ per un giorno, protagonisti di un progetto civico che è ormai in quel di Lacco Ameno alla seconda edizione.

Cosi i piccoli delle V classi del “Mennella“ hanno incontrato Giacomo Pascale per un breve incontro di commiato al progetto ormai conclusosi con la elezione dei sindaci, dei consiglieri e degli assessori di questi piccoli governi eletti a scuola per formare i cittadini di domani educandoli alla politica, ai sistemi istituzionali di voto e a tuto quanto sia collegato ad una elezione.

Pascale ha ricevuto in dono un piccolo albero di Natale realizzato con tutte le lettere che gli allievi del Mennella hanno scritto e pensato per Pascale, invitandolo poi a tenere per il 2020 una serie di lezioni ed incontri con i ragazzi sul tema della politica e delle modalità d’elezione dei rappresentanti del popolo.

In cambio Pascale aveva promesso loro che avrebbe portato in dono delle vere fasce tricolori. Ora l’attesa sembra terminata, le fasce sembrano pronte per essere indossate. Pascale aiuterà i sindaci in erba appena eletti ad indossare la fascia con la promessa che in caso di nuova elezione il prossimo maggio saranno loro a ricambiare la vestizione. Ora si attende solo la ratifica delle nomine baby presso l’Ente Locale che dovrà perfezionare l’iter del progetto scolastico.

Il Consiglio comunale dei ragazzi è un progetto di educazione alla cittadinanza avviato nell’anno scolastico 2018-2019 dalla scuola primari Vincenzo Mennella in stretta collaborazione con la Giunta e il Consiglio comunale di Lacco Ameno e ha come oggetto la creazione di un vero e proprio consiglio comunale di giovani, con un suo sindaco e suoi consiglieri, che possa discutere ed elaborare proposte da presentare ai “colleghi” adulti.

Questo progetto, pensato per stimolare nei piu’ giovani una partecipazione attiva alla vita della comunità di cui fanno parte, ha la finalità di far conoscere ai ragazzi le modalità attraverso cui il cittadino esercita i propri diritti democratici, incoraggia la cultura del dialogo e della legalità, promuove la conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali.