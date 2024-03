Il sindaco “illuminato”. La strada maestra di Luigi Boccanfuso

È di queste ore la notizia che il sindaco d’Ischia è stato insignito del riconoscimento di “uomo illuminato”grazie alla sua presunta attenzione verso il mondo femminile. La signora Caterina Mazzella in Cesareo, nella qualità di dinamica presidente nazionale della Fidapa, è intervenuta alla cerimonia di premiazione nella sala consiliare per sottolineare la “sensibilità di genere” del sindaco di Ischia e per enfatizzare sia la circostanza che Enzo Ferrandino nella sua giunta ha nominato 2 donne sia quella che ha realizzato stalli rosa per le donne incinte.

Evidentemente alla mia compagna di scuola e di classe Caterina sfugge che le 2 nomine in giunta sono scaturite dall’art.137 della legge 56/2014 e non hanno nulla a che vedere con la sensibilità del sindaco il quale se non si fosse visto costretto dalla legge, ho motivo di credere che delle 2 donne ne avrebbe fatto volentieri a meno…

Lo stesso dicasi per gli stalli rosa che sono diventati obbligatori a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada nel novembre 2021 e quindi anche questa conquista non ha nulla a che vedere con la sensibilità del sindaco che piuttosto di sensibilità ne deve avere davvero poca atteso che all’altezza del suo bar di famiglia i DISABILI (sia essi maschi che femmine) sono costretti a scendere dal marciapiedi…a causa dell’occupazione selvaggia del suolo pubblico.

Nel corso della cerimonia poi è toccato a Mariangela Calise, molto grata al sindaco per le prebende incassate quale membro dell’inutile “nucleo di valutazione”…. l’onore e l’onere di “raccontare” le motivazioni del premio.

Ammetto che non ero a conoscenza dell’esistenza di un premio del genere e che per un momento, quando ho letto il titolo della notizia, ho pensato che la natura del premio fosse legata alla calvizia radicale del sindaco che rende la sua testa particolarmente luminosa e illuminante.

I lettori potranno immaginare quanto mi sia galvanizzato perché anch’io sono quasi del tutto calvo e quindi per un momento ho pensato al “sillogismo aristotelico” che mi avrebbe consentito di ambire allo stesso premio.

“Battuta” a parte devo però sottolineare che a un sindaco che passa agli onori della cronaca per il premio di “uomo illuminato”, avrei preferito un sindaco che fosse passato alla cronaca per aver realizzato un eccellente intervento di riqualificazione di piazza degli Eroi piuttosto che averla ridotta a squallida piazza simile a quelle delle periferie cittadine degradate, sperperando per giunta poco meno di 2 milioni di euro degli ischitani.

A un sindaco che passa agli onori della cronaca col premio di “uomo illuminato” avrei preferito un sindaco che fosse passato alla cronaca per aver realizzato il tanto agognato intervento di riqualificazione della RIVA DESTRA che invece da 7 anni a questa parte versa in condizioni pietose e fallimentari.

A un sindaco che passa agli onori della cronaca col premio di “uomo illuminato” avrei preferito un sindaco che fosse passato alla cronaca per aver “vigilato” a tempo debito sui lavori del PARCHEGGIO DELLA SIENA anziché occuparsi della vicenda con gravissimo e sciagurato ritardo che ha privato forse definitivamente il borgo antico di Ischia Ponte di una infrastruttura vitale per la sua economia.

Potrei continuare e parlare della inaudita ed o omertosa “chiusura” delle NUOVE TERME COMUNALI per chissà quali fini reconditi, della involuzione del prezioso CORPO DI POLIZIA LOCALE, dell’aborto delle tanto sbandierate PISTE CICLABILI e tanti altri fallimenti e magagne…ma risulterebbe un esercizio inutile con questo sindaco che aveva tutte le potenzialità per passare alla storia come un bravo sindaco e che invece per quanto mi riguarda passerà alla storia solo come un sindaco rancoroso,ingrato (vero Paolo e Ida?) ed evanescente.

L’unica consolazione è che questo premio di “uomo illuminato” avrà certamente fatto ingelosire il sindaco di Terni Stefano Bandecchi che invece, soprattutto dopo le sue ultime goffe esternazioni in Consiglio Comunale, viene accusato frequentemente di “sessismo”.

Guarda caso Enzo Ferrandino e Stefano Bandecchi hanno una grande somiglianza nel fisico e nell’aspetto quasi a voler simboleggiare 2 piatti della stessa bilancia…

IRONIA DELLA SORTE…