Il “silenzio” della politica di Forio per Valerio Iacono

Il Consiglio comunale di Forio di ieri si è aperto con un silenzio che pesava più di qualsiasi dibattito. Prima delle delibere, prima delle polemiche, prima delle cifre e dei voti, l’aula si è fermata per ricordare Valerio Iacono.

A introdurre il momento è stato il presidente del Consiglio comunale Gianni Mattera, con parole semplici, misurate, segnate dall’emozione. Ha parlato senza cercare effetti, ma con la consapevolezza di interpretare il sentimento di tutta l’assise. «È difficile trovare le parole quando si perde un fratello, perché è un dolore che non ha spiegazioni. Conoscevo Valerio, non in modo profondo, ma negli ultimi tempi ho avuto modo di apprezzarlo per la sua umanità, per la passione che metteva nello sport, nell’impegno civile, per quella disponibilità sincera verso gli altri. Sono cose che non si cancellano». Poi il pensiero alla famiglia: al fratello Vito, presente in aula, e ai genitori Franco e Anna, citati con rispetto.

A raccogliere e proseguire quel filo emotivo è stato Stani Verde, che ha voluto sottolineare come il dolore fosse condiviso ben oltre il perimetro politico. «Il presidente ha fotografato perfettamente lo stato d’animo di tutti. Valerio era una persona apprezzata, voluta bene da tutti, una persona eccezionale. In questi momenti le parole non alleviano il dolore, ma possiamo stringerci attorno alla famiglia Iacono, a Vito che oggi è qui e che, nonostante tutto, onora la sua presenza in Consiglio. Il nostro non è solo un abbraccio dell’aula, ma di tutto il popolo di Forio, e non solo. Perché Valerio era stimato su tutta l’isola e anche fuori». Da qui la proposta di osservare un minuto di silenzio, accolto senza esitazioni dall’intera assise.

Poi è intervenuto Francesco Del Deo, con un tono ancora più personale e diretto, parlando non solo da amministratore ma da uomo che conosce il dolore della perdita di un fratello. «Valerio era quello che in una parola possiamo definire una bella persona. A volte diciamo serio, capace, onesto. Ma nel suo caso non basta. Era una bella persona. La morte di un figlio per un genitore è qualcosa di innaturale, una ferita che non si rimarginerà mai. E perdere un fratello è ancora un dolore diverso, perché è come se si strappasse via una parte di te. Io ci sono passato, so cosa significa. Per questo tutta la nostra vicinanza va a Vito e alla famiglia».

Infine, con la voce segnata dal dolore ma anche da una compostezza che ha colpito l’aula, ha preso la parola Vito Iacono. Un intervento lungo, non preparato, ma profondamente autentico, che non si è limitato al ringraziamento formale. «Volevo ringraziare il sindaco e tutto il Consiglio comunale per l’affetto e la vicinanza dimostrata in queste settimane. Mio fratello non ha nemmeno raggiunto i cinquant’anni e siamo costretti a registrarne la perdita come una delle tante tragedie della quotidianità: le vittime della strada, quelle della malattia, quelle di una sofferenza che lui ha affrontato senza mollare mai».

Poi il ricordo dell’uomo, oltre al fratello. «Valerio non era solo mio fratello. Era una persona che lavorava dietro le quinte, che curava gli aspetti burocratici per la presentazione delle liste, che metteva le sue competenze da progettista a servizio non solo della politica ma della formazione, dell’innovazione, della ricerca. Un formatore vero, capace di trasmettere competenze a nuove generazioni. Ha portato sull’isola figure culturali importanti, ha contribuito a dare vita a iniziative che hanno avuto senso perché c’era la sua visione dietro. Non lo faceva per protagonismo, ma per costruire».

Nel suo intervento Vito Iacono ha allargato lo sguardo anche alla comunità, alla vita sull’isola. Ha parlato della fragilità dei rapporti, delle divisioni, dei conflitti familiari e sociali che a volte fanno dimenticare l’essenziale: «Quando muore un fratello, in un’isola dove spesso ci dividiamo per un pezzo di terra o per invidie, capisci quanto siamo fragili. Non è il tempo dell’ipocrisia, ma della verità. Dobbiamo imparare a rispettarci di più, anche all’interno delle stesse famiglie». Poi un ringraziamento alla comunità foriana, che ha partecipato al dolore con una vicinanza andata oltre ogni aspettativa.

Parole nude, senza filtri, che hanno attraversato l’aula e per qualche minuto hanno sospeso tutto. Anche la politica.