Il servizio milionario: gli autovelox foriani parlano beneventano

Arrivano gli autovelox a Forio! Il Comune ha infatti aggiudicato la gara d’appalto per affidare per cinque anni il servizio voluto da Del Deo. Un progetto complessivo dal costo “salato”, 2.486.112,85 euro, per una denominazione del servizio come al solito assai “corposa” (evidentemente per giustificare i costi…): «Gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti amministrativi sanzionatori previsti dal Codice della Strada e della fornitura con noleggio di misuratori elettronici per il rilevamento automatico delle violazioni ai limiti massimi di velocità consentiti dal Codice della Strada».

Le sanzioni verranno sempre elevate dalla Polizia Municipale, mentre il servizio ora appaltato comprende anche software e assistenza legale.

A giustificazione dell’iniziativa erano state chiamate in causa esigenze di sicurezza, tacendo quelle di fare cassa. Evidenziando all’epoca la Giunta che il territorio comunale «è attraversato da strade urbane ed extraurbane costantemente percorse da veicoli ad elevate velocità e spesso oggetto di gravi incidenti mortali; spesso il mancato rispetto dei limiti di velocità costituisce la causa ovvero l’aggravante dei numerosi incidenti, oltre a rappresentare in generale un pericolo per gli utenti della strada».

Motivando la scelta degli autovelox in quanto «il controllo elettronico della velocità si è dimostrato strumento efficace a garantire la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana».

La gara indetta dal rup, il comandante della Polizia Municipale ing. Giovangiuseppe Iacono è stata espletata mediante procedura aperta telematica sulla piattaforma “TuttogarePA” del Comune secondo il criterio qualità/prezzo sull’importo complessivo presunto di 1.802.400 euro.

Una gara che è andata un po’ per le lunghe, essendo scaduto lo scorso 4 gennaio il termine per la presentazione delle offerte. La commissione di gara, tutta interna, era presieduta dal dirigente del III Settore dott. Vincenzo Rando e composta dall’arch. Marco Raia e dal dott. Ciro Raia.

Solo due le offerte pervenute entro il termine stabilito: dalla “Open Software srl” e dalla “Soes spa”, entrambe ammesse. Alla luce del ribasso offerto, il servizio è stato quindi aggiudicato alla “Soes” di Telese Terme in provincia di Benevento per un importo complessivo di 1.632.296,48 euro oltre oneri di sicurezza e Iva, dunque per 2.003.601,71 euro.

Adesso il rup ing. Iacono, dopo la verifica dei requisiti, ha proceduto all’aggiudicazione definitiva alla ditta beneventana impegnando la somma complessiva di 2.290.786,56 euro, comprensiva anche di altre spese.

A breve dunque, in tempo per la stagione estiva, sul territorio foriano saranno installati gli autovelox.