Il sequestro del Porto di Lacco Ameno, una “Siena” del mare!

Il sequestro del Porto di Lacco Ameno si mette in scia ad un altro sequestro, importante, che abbiamo ad Ischia: il Parcheggio della Siena. Il collegamento tra le due opere “private” al servizio del pubblico oltre ad avere un richiamo politico e sociale è quello relativo ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni (nelle loro formazioni e nel loro passato) e i privati più quotati. Da una parte Giuseppe Perrella e, dall’altro, Mario Santaroni.

Ma in entrambi i casi, non può passare un dettaglio che merita di essere preso in considerazione. Le due opere che i privati, è evidente stando ai fatti sulla carta, hanno gestito male sono finite sotto i riflettori delle indagini del pubblico ministero Giulio Vanacore. In entrambi i casi, infatti, il pubblico ministero della Procura di Napoli ha chiesto ai GIP del Tribunale di Napoli il decreto di sequestro preventivo. E lo ha ricevuto per tutte e due.

I due casi sono diversi per i reati contestati ai privati (di cui, tra l’altro, conosciamo solo i dettagli del caso in cui è imputato Giuseppe Perrella), ma sono legati ad una questione che non può essere analizzata solo sotto il profilo penale. In entrambi i casi, infatti, ci sono le valutazioni della Magistratura Amministrativa (il caso di Perrella ha già terminato il suo iter, mente quello di Santaroni è ancora al primo step) che contraddicono quelle penali.

Una sovrapposizione o una schizofrenia del nostro ordinamento che non può non essere tenuto in considerazione. I due casi, Parcheggio della Siena e il porto di Lacco Ameno, come segno del destino, ora sono legati alle decisioni del Tribunale del Riesame. Salvati dalla magistratura amministrativa, bacchettati da quella penale.

IL SEQUESTRO DEL PORTO DI LACCO AMENO

Della “Siena” abbiamo parlato, ampiamente, nei giorni scorsi dopo la pubblicazione della sentenza della Sesta Sezione del TAR Campania. E ora dedichiamoci alle nuove vicende del Porto di Lacco Ameno.

Dalla lettura del Decreto di sequestro disposto dal GIP Comella e reso operativo dal Luogotenente Salvatore Buonincontro della Capitaneria di Porto di Ischia coordinata dal Capitano Antonio Magi e dalla contestuale richiesta avanzata dal P.M. Vanacore si evince che le determinazioni penali a cui sono arrivati i magistrati sono sostenute, in maniera particolare, dalla Sentenza del TAR Campania, la numero 2340 del 2022 che accoglie le doglianze presentate da Marina del Capitello contro il Comune di Lacco Ameno.

Il Tribunale Amministrativo della Campania, pronunciandosi sul ricorso mosso da Perrella, integrato da due atti contenenti motivi aggiunti, aveva dichiarato l’atto introduttivo del giudizio, in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte fondato così come i due ricorsi per motivi aggiunti, e, per l’effetto, “annulla gli atti con essi gravati, ai sensi e nei termini di cui in motivazione”.

Ovvero il TAR aveva bacchettato il comune di Lacco Ameno che non voleva riconoscere a Perrella la famosa proroga COVID. Questo particolare, però, ha avuto una lettura diversa da parte dei giudici penali tanto che, come abbiamo scritto, sia il pubblico ministero, sia il Gip hanno ritenuto che “la concessione concessa, nell’ambito di una operazione di project financing, originariamente fino al 9.6.2021, veniva estesa al 29-06-2022, ovvero al novantesimo giorno successivo alla scadenza dell’emergenza Covid. Dunque, ad oggi la società Marina di capitello continua ad occupare, benché ormai senza titolo, la fascia di demanio marittimo descritta nel porto di Lacco Ameno, con conseguente realizzazione di profitto Illecito per la gestione delle unità da diporto ivi collocate”.

UNO STATO, DUE MAGISTRATURE

Una differenza di vedute e di decisioni che, senza voler prendere parti per alcuno, sembrano andare in direzioni diametralmente opposte.

La lettura del dispositivo di sequestro, soprattutto per quanto ha ripreso il GIP, si sviluppa sul concetto espresso anche da Vanacore: “La Marina di Capitello s.c.a.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo, domandando la ‘proroga COVID’ all’atto autorizzativo ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, prima citato, atto che avrebbe abilitato la predetta società alla gestione degli approdi turistici del Comune di Lacco Ameno fino alla naturale scadenza del 09/06/2021 (anni cinque di durata). In effetti, l’art. 103 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno- economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con Legge 27/2020, ha esteso la validità di tutte le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31.01.2020 e la fine dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. Considerato che lo stato di emergenza è definitivamente terminato in data 31 marzo 2022, la sentenza T.A.R. n. 2340 del 06/04/2022, in atti, ha statuito che la validità dell’autorizzazione ex art 45 del Codice della Navigazione, in favore della Marina del Capitello scral, doveva ritenersi cessata in data 29.06.2022”. Su questo aspetto, per provare a dare al lettore una più ampia lettura della vicenda, bisogna aggiungere che la magistratura amministrativa sia sul caso specifico di Lacco Ameno che nel caso più ampio delle concessioni demaniali ha espresso una posizione ben chiara.

Secondo i giudici del Consiglio di Stato, in generale: le concessioni sono state prorogate e scadute al 31 dicembre 2023 (tra l’altro anche quella intestata al Comune di Lacco Ameno) e sono state prorogate al 31 dicembre 2024. Oltre alla pronuncia a favore di Giuseppe Perrella nel merito il Consiglio di Stato si è espresso in adunanza plenaria con le sentenze numero 17 e 18 del 2021.

Lo stesso Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso del Comune di Lacco Ameno avverso la sentenza del TAR Campania che richiama il Pubblico Ministero e il GIP, osserva che “La proroga dei termini autorizzatori/convenzionali, che trova il suo titolo nella previsione ampia e onnicomprensiva dell’art. 103, comma 2, non poteva essere certamente caducata né da un provvedimento di tipo privatistico non avente, come chiarito, alcun carattere autoritativo né da un’opinabile e, comunque, contestata interpretazione dell’amministrazione comunale circa l’intervenuta scadenza dei termini contrattuali”.

I massimi giudici amministrativi, con la sentenza del 15 novembre 2023, nel confermare il rigetto dell’appello del Comune contro la sentenza emessa dal TAR secondo cui è stato disposto il sequestro del porto hanno anche evidenziato che “L’autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav. di cui Marina è titolare, rilasciata all’esito di una procedura ad evidenza pubblica in regime di partenariato pubblico-privato, costituisce “autorizzazione” al subingresso di terzi nella concessione demaniale marittima (e nelle sue funzioni) attraverso la sostituzione totale di un soggetto nell’ambito di un rapporto concessorio preesistente e, dunque, di una novazione soggettiva, che necessariamente partecipa della natura della concessione demaniale, configurando una sorta di fenomeno derivativo. Nel caso in esame ci si trova in presenza di un trasferimento – rectius traslazione – integrale di funzioni pubbliche, con specifico riferimento a servizi pubblici locali di rilevanza economica ed a domanda individuale ex D.M. 31 dicembre 1983. Si è al cospetto, cioè, di un provvedimento autorizzativo in senso tecnico – che partecipa, appunto, dei caratteri della concessione demaniale – riferito ad una preesistente concessione di beni pubblici, che è senz’altro ricompreso nell’elencazione dell’art. 103 del d.l. n. 18 del 2020, relativo alle autorizzazioni ed ai titoli abilitativi comunque denominati.”

IL FUTURO DEL PORTO DI LACCO AMENO

A differenza della Siena, dove il sequestro prende spunto da un’ordinanza di demolizione (ora annullata dal TAR) e di cui non conosciamo gli aspetti penali, per il Porto di Lacco Ameno il sequestro prende vita dopo una denuncia presentata dal consigliere comunale Giovanni De Siano negli anni scorsi e viene motivato, come già detto, da una circostanza “parziale” e già chiarita definitivamente in ambito amministrativo.

Giuseppe Perrella, come ha fatto già Santaroni, si appellerà al Tribunale del Riesame invocando le ragioni che gli sono state riconosciute dall’altro ramo della giustizia in Italia. All’esito del Riesame, più o meno nel prossimo mese, conosceremo il destino dell’approdo turistico del comune di Fungo.

L’ACCORDO IN VISTA

Un destino che prima di questo sequestro si era avviato verso una definizione bonaria tra le parti. Un lungo lavoro in “mediazione” tra gli avvocati di Perrella e quelli del Comune che il prossimo 28 marzo sarebbe stato presentato ai giudici del Tribunale di Ischia e che oggi, è evidente, viene messo in stand by. L’accordo, osteggiato da alcuni consiglieri comunali di Giacomo Pascale e favorito da una parte più responsabile della maggioranza lacchese avrebbe portato nelle casse del comune di Lacco Ameno sia un cospicuo versamento da parte di Marina, sia la divisione delle aree di gestione. Il comune di Lacco Ameno sarebbe rientrato nella gestione (poi da capire il come e con chi) della zona del Fungo e a Perrella, fino al 31 dicembre 2024, invece, sarebbe rimasta la gestione del porto lato Capitello. Una mediazione tra le parti che avrebbe traghettato l’infrastruttura principale di Lacco Ameno verso una stagione più “ricca”.

I 15 GIORNI PER LO SGOMBERO

Le modalità esecutive del sequestro disposte dal Pubblico Ministero Vanacore hanno previsto lo sgombero delle aree nei prossimi 15 giorni. Una previsione, questa, che tuttavia, potranno essere ancora oggetto di una valutazione da parte del pubblico ministero allorquando la difesa di Perrella potrà motivare le sue ragioni in virtù della presentazione di ricorso al Tribunale del Riesame anche in vista del danno grave e irreparabile alla luce della natura del titolo che, sebbene sia esecutivo, non è ancora definito. Restando nelle modalità esecutive del sequestro va chiarito ai lettori che le stesse potranno essere rimodulate anche in virtù delle richieste della difesa di Perrella.

Nel merito, non a caso, va ricordato un precedente importante. L’ambito è totalmente diverso, ma non vorremmo ritrovarci nella condizione in cui si ritrovarono i proprietari del ristorante Nido del Falco ai Maronti che si videro demolire parte della propria proprietà prima che la Cassazione, in questo caso, annullasse l’ordine della Procura Generale.

IL RUOLO DEL SINDACO “CUSTODE”

Un altro aspetto che emerge dalle modalità esecutive del sequestro disposto dalla Procura è la nomina del sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, quale custode giudiziario del sequestro. Il ruolo del sindaco, a scanso di cattive interpretazioni, in questo caso dovrà controllare che il sequestro venga rispettato e che, per capirci, nuove barche non ormeggino nell’approdo di Lacco Ameno.

IL PORTO TORNA AL COMUNE?

Questo aspetto della vicenda è decisamente il più controverso. Partiamo da un primo assunto: la “non” concessione che viene contestata a Perrella è direttamente collegata anche alla cessata validità della concessione in capo al Comune di Lacco Ameno che, ad oggi, non ha alcuna titolarità del bene. Ed è chiaro che, se per l’aspetto penale della vicenda si procedere in un senso, i prossimi atti amministrativi dell’ente di Piazza Santa Restituta andrebbero a contrastare con le pronunce del Consiglio di Stato.

Il comune, che ad oggi non ha messo in pratica l’iter che hanno percorso gli altri enti dell’isola, per restare vicini, dovrebbe attivare un complesso percorso autorizzativo che certamente non è rintracciabile nei poteri del Tribunale del Riesame. Va chiarito ai lettori che il tribunale della libertà si potrà pronunciare solo sul sequestro. Lo può annullare, lo può revocare e lo può modificare ma certo non potrà concedere al Comune “poteri” amministrativi che non rientrano nella sfera dell’azione penale che produce il tribunale. Ovviamente, in conclusione, va aggiunto che lo stesso Tribunale del Riesame potrebbe ampliare anche le motivazioni del sequestro stesso.