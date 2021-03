Il sentimento della vigilia | #4WD

Come sempre, quel che si fa in un ruolo pubblico resta al Paese. Non può e non dev’essere un patrimonio personale da portare a casa a fine mandato come la penna dal cassetto della scrivania, ma rimane sine die in quell’ufficio (come la foto del Presidente della Repubblica alle sue spalle) a disposizione del proprio successore.

Tre giorni fa il nuovo presidente americano Biden si beava del fatto che entro maggio tutta la popolazione adulta degli Stati Uniti sarebbe stata vaccinata contro il Covid. Non serve essere grandi analisti politici per commentare questa notizia! Il suo predecessore, Donald Trump, di certo aveva preso molto sottogamba il virus, con uscite pubbliche assolutamente improvvide, salvo poi beccarlo insieme alla sua splendida consorte e ridimensionare il suo atteggiamento, anche davanti ai numeri tremendi che, a scoppio ritardato rispetto all’Europa, avevano colpito l’America.

E’ altrettanto vero, però, che da quel momento il tycoon repubblicano, oltre a dedicare sostegni serissimi a famiglie e imprese stampando soldi a più non posso, ha investito sulla produzione del vaccino cifre indicibili quand’ancora non se ne conosceva la possibile efficacia. Ha scommesso e ha vinto, per tutti! E i frutti di questo risultato oggi vengono sbandierati dal suo avversario, nella qualità, così com’è giusto che sia nell’alternanza propria delle grandi, vere democrazie.

Secondo la mia etica, in questo genere di comunicazione politica la riconoscenza non può e non dev’essere assente del tutto. Questo non significa tessere le lodi di un nemico più demonizzato che mai, ma semplicemente rendergli atto di aver compiuto una scelta positiva e utile al Paese. Non come fece Giosi Ferrandino, che quando accese la fiammella del metano in piazza con la Cpl Concordia, si guardò bene dall’invitare almeno Peppino Brandi quale Sindaco dell’Amministrazione protagonista di quell’opera storica.

Maledetto sentimento della vigilia. Ovunque.