Il sentiero blu “Riccardo D’Ambra” nel cratere del Cretajo – fondo d’oglio

“Cibo e Ambiente un rapporto sempre più difficile” dice Riccardo d’Ambra , il 23/05/2019 durante la serata di Erbe ,Radici e fiori “La difesa dei territori non è solo una questione ambientale, ma riguarda anche il Cibo.

Il Cibi buono pulito e giusto necessita di un ambiente pulito. Come mi ha insegnato una signora svizzera <MANGIA QUELLO CHE VUOI SALVARE> e proteggere la biodiversità di erbe spontanee custodita nel Cratere del Cretajo .

La Natura, in passato, ma anche oggi ha sempre sfamato i popoli.”

Loretta e la ciurma d’Ambra, partendo da questo pensiero di Riccardo d’Ambra, vuole dire GRAZIE alla sottosezione C.A.I. di Ischia di aver aperto il sentiero “blu” AI Cratere del Cretajo, coniugando due sentimenti di papà il bosco di biodiversità del Cretajo e il sogno che coltivava da un po’ di creare il sentiero per non vedenti proprio al Cratere. Questo non è un sentiero alla memoria, ma una tappa della vita del “custode della montagna” Riccardo per continuare a seguire le sue orme ed ideali, in fondo “… quando il passato, verrà trasmesso al futuro, sarà sempre presente”(cit R. d’Ambra)



LORETTA E LA CIURMA D’AMBRA con loro anche il comitato Slow Food Ischia e Procida “A.M. &R. D’A.”