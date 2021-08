Il segreto della Siena. Turistica Villa Miramare: “Vogliono solo alimentare polemiche giornalistiche di bassissima lega”

Generoso Santaroni, amministratore Unico della Turistica Villa Miramare ha inviato le sue note “contro” l’accesso civico generalizzato. Le abbiamo lette fino al punto: “al solo scopo di alimentare polemiche giornalistiche di bassissima lega” e ci siamo fermati, abbiamo alzato le mani al cielo in senso di soddisfazione e abbiamo riso facendo rumore. Molto rumore.

Per chi vuole ridere con noi, ecco le recriminazione che hanno mandato in tilt Franco Fermo: «Veniamo a conoscenza dalla nota in oggetto che codesta Area Tecnica del Comune di Ischia ha autorizzato l’accesso agli atti riguardanti il permesso a costruire 38/2010 senza la preventiva comunicazione alla scrivente della domanda e senza la rituale acquisizione del nostro parere. Né può sostenersi che soggetti pacificamente non portatori di interessi specifici abbiano formulato una richiesta di carattere generale, che, invece, appare rivolta ad ottenere copia della documentazione riguardante il progetto (originariamente approvato con permesso a costruire n. 38/2010 e recentemente prorogato, per quanto attiene la autorizzazione paesistica-ambientale con provvedimento n. 61 del 12/11/2019, al solo scopo di alimentare polemiche giornalistiche di bassissima lega.

L’opera da sempre munita di tutte le autorizzazioni, è oramai giunta alla fase conclusiva della realizzazione degli impianti e della sistemazione degli esterni, per cui le iniziative assunte non possono avere altro effetto che rallentare 1 completamenti e ritardare l’entrata in esercizio della struttura.

Già è stato in precedenza segnalato, precisamente con nota del 06.06.2019, da parte della AD Progetti, che tutti gli allegati ai provvedimenti pubblici sono di proprietà della stessa AD Progetti srl e, quindi, anche per questo motivo, l’accesso a questa tipologia di atti non può essere, per nessun motivo, consentito.

Si ribadisce pertanto che i presentatori della richiesta non sono portatori di interessi definiti, e pertanto l’eventuale messa a disposizione degli atti integrerebbe la violazione del diritto alla privacy della esponente.

La già evidenziata mancanza di titolarità, in capo alla scrivente sui progetti in questione, i cui diritti di autore spettano alla società professionale che li ha redatti, impongono grande cautela nella diffusione degli stessi anche al fine di evitare la generazione di gravi danni.

L’Autorità garante della privacy si è espressa in senso conforme a quanto sopra esposto e, per Vostra comodità, alleghiamo la relativa determinazione. In analogo caso, l’Autorità ha dunque espresso parere negativo all’accesso agli atti generalizzato, disciplinato dal D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

Come ampiamente già relazionato, vi segnaliamo che tra i motivi del diniego, il garante individua la presenza di documenti protetti da proprietà intellettuale quali sono gli elaborati di progetto, oltre ai dati sensibili rappresentati dalle identità di tutti i soggetti coinvolti.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, Vi invitiamo a revocare il provvedimento autorizzativo prot. 30825/2021,perché, si insiste e si conferma, violativo del diritto alla privacy da un lato e del diritto d’autore dall’altro.

Cogliamo l’occasione per ribadire la massima disponibilità della società titolare dei diritti d’autore del progetto a fornire le più ampie delucidazioni ed informazioni in merito al progetto in corso di realizzazione a patto che venga inviata alla stessa formale richiesta, e di ciò potete informare i soggetti istanti.»