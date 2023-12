Il segreto del successo di Forio? Un’opinione di Luciano Castaldi

Luciano Castaldi. Sia chiaro: le mie sono solo opinioni e non pretendo di convincere nessuno. Forio col vento in poppa. Ora bisognerà dare continuità a quanto fatto quest’anno, centrare meglio il calendario di alcuni eventi (comunque la si metta i turisti si muovono tra Natale e Capodanno e, comunque, bene benissimo proporre iniziative destinate ai paesani o agli isolani in genere, con lo scopo di esaltare le tradizioni, la cultura, la storia della nostra comunità), razionalizzare le spese (magari riducendole), evitare di trascurare alcune zone del paese (su tutte San Vito, il cuore antico di Forio, le cui luminarie natalizie provocano davvero tristezza), infine, marcando un concetto che pure mi pare ben presente nella testa degli attuali amministratori: non di solo movida vive il paese!

C’è però una cosa che, a mio parere, non viene evidenziata come meriterebbe: il grande successo di questi giorni, al di là di alcune operazioni messe in campo dalle amministrazioni comunali, e indipendentemente dalla qualità degli interventi realizzati, negli ultimi 20/25 anni (la pavimentazione del Corso, quella del Soccorso, via Marina eccetera), va ascritto all’intera Forio e anche a coloro che, pur non essendo foriani, investono nel territorio.

In passato, quando ho fatto il pazzo per difendere le celebrazioni delle 40 ore in San Sebastiano, è a questo che pensavo! Ad una Comunità che, con tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni, se vuole avere un futuro non deve tradire se stessa. Forio è molto più che turismo! Anzi, il turismo, per sua natura autofagico, ne rappresenta paradossalmente non solo la sua ricchezza ma anche il suo limite. Forio magica! Perché?

Forio vanta ben due bande musicali, decine di accademie, gruppi e band, scuole di arte e di teatro, associazioni sportive e culturali… E a Forio, non a caso, negli ultimi anni sono sorte decine di attività nel campo della ristorazione e del commercio. Per dire: è una delizia passeggiare per Via San Gaetano, fino a qualche tempo fa un angolo degradato del paese. Occorre, dunque, continuare così.

Occorre continuare a difendere la nostra specificità opponendosi con intelligenza e coraggio ad ogni forna di omologazione e di livellamento, promuovendo in futuro un divertimento sano e di qualità.

Occorre anche tutelare meglio il nostro centro antico, i palazzi, i vicoli e le chiese (alcune, come San Sebastiano e la Basilica di Santa Maria di Loreto, necessitano di interventi urgenti e oramai improcrastinabili)…

Occorre infine vigilare affinché la nostra economia resista alle sirene della illegalità e del malaffare.

Avanti così, Forio!

E complimenti ai foriani, dal suo attuale primo cittadino, Stani Verde, fino all’ultimo. Compreso quello meno entusiasta di quanto fatto in questi giorni. Le sue critiche sono la conferma della forza e della vitalità del nostro Paese!