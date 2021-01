Il salvifico lockdown bolzanino ! #4WD

E poi succede che il lockdown (o zona rossa, che dir si voglia), con ogni relativa restrizione, ti tocca ringraziarlo!

L’Italia friabile che ogni tanto ho dovuto, purtroppo, richiamare nei miei articoli, ieri pomeriggio avrebbe potuto registrare un altro evento catastrofico connesso a questa sua ormai apparentemente irrimediabile condizione, se solo l’Hotel Eberle di Bolzano fosse stato regolarmente aperto in pieno periodo sciistico ed in alta stagione. Per fortuna, la frana del costone di roccia sovrastante ne ha colpito solo una parte, lasciando incolumi i sette presenti nella struttura.

Il dissesto idrogeologico in cui versa il nostro Paese, a quanto pare, non risparmia anche la rigorosa Provincia Autonoma di Bolzano, laddove il rispetto delle regole e la prevenzione paiono esistere di serie. Eppure, stavolta, quanto accaduto lascerà spazio a legittime riflessioni sull’opportunità o meno della costruzione di un hotel in quella posizione, dove apparentemente -così come altrove- non si è tenuto conto dell’alto indice di rischio a cui sarebbero stati esposti gli occupanti, la forza lavoro e chiunque lo frequentasse.

E se da una parte ti senti più leggero, perché quando pensi alla frana dell’Arenella del 2006 che privò Orsola Migliaccio della sua casa, del marito e delle tre figlie, ancora torna alla mente l’abuso impunito di costruire la propria prima casa sotto una montagna e senz’alcuna possibilità di salvezza in caso di calamità, dall’altra la condivisione di una tale leggerezza con quel profondo nord che da sempre tende ad impartirci lezioni di legalità e civiltà rappresenta solo una magrissima consolazione che, peraltro, non risolve il problema. Che è ben più grande e che è presente in tutto il Paese. In modo diverso e nessuno escluso.

Non è difficile, pertanto, comprendere quanto salvifici, almeno stavolta e grazie a Dio, siano stati i decreti del governo nazionale; anche per chi poi, in fondo in fondo, si sente più tedesco che italiano.