Ida Trofa | Un momento di grande emozione, l’ennesimo, presso il preside Sanitario Anna Rizzoli di Lacco Ameno. I volontari della Croce Rossa di Ischia hanno reso il meritato omaggio al personale dell’Ospedale Anna Rizzoli.

Le auto schierate davanti all’edificio e il saluto di decine di uomini in divisa rossa del soccorso italiano non hanno potuto non commuovere tutti i presenti. Il lavoro dei medici e dei paramedici e dell’Ospedale Rizzoli è un’opera preziosissima e ,merita il giusto tributo.