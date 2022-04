Il saluto di Ischia al ViceQuestore Ferrara

Ci ha accompagnati in quelli che possono essere definiti i mesi più difficili mai vissuti non solo dall’isola di Ischia ma dal mondo intero; con attenzione ha saputo gestire problematiche nuove che si sono affacciate sul nostro territorio. E lo ha sempre fatto con il sorriso e con lo sguardo attento che solo una donna può avere. Maria Antonietta Ferrara, Vice Questore del Commissariato di Polizia di Ischia, che in questi giorni lascia il comando isolano, è arrivata sulla nostra isola nel gennaio 2020, forte della sua esperienza in altri territori complessi e con le idee ben chiare: salvaguardare la nostra isola aumentando il livello di sicurezza in ogni ambito.

Dalla gestione della pandemia alle campagne di sensibilizzazione contro le truffe perpetrate ai nostri anziani, dai controlli in mare con gli acquascooter a servizi di controllo delle aree urbane anche di concerto con le altre forze dell’ordine, la dott.ssa Ferrara è riuscita in pochissimo tempo a coinvolgere cittadinanza e stakeholders in un crescendo di attività che hanno aperto ancor di più le poter del Commissariato alla cittadinanza, proseguendo quanto fatto dai suoi predecessori.

Un affetto e una stima reciproca, quella tra l’isola e la dott.ssa Ferrara che si concretizza, in questi giorni, nel susseguirsi di emozioni e di saluti che vedono protagonisti autorità ecclesiastiche e civili della nostra isola. Tanti sorrisi e tante lacrime di commozione e di emozione che suggellano quello che è un saluto vero e sincero.

E’ un arrivederci, quello con la dott.ssa Ferrara, che sappiamo resterà sempre legata alla nostra bella terra e che speriamo di vedere impegnata in comandi sempre più elevati, portando Ischia sempre nel cuore.