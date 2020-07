Il saluto dei professori dell’IT Mattei al Preside Siciliano

Il Dirigente Scolastico Antonio Siciliano, giunto sulla nostra isola non molto tempo fa, conclude la sua bella carriera scolastica dopo aver guidato per alcuni anni il popoloso e storico Istituto Tecnico “Enrico Mattei” di Casamicciola Terme. Un Dirigente dinamico e attento ai ragazzi e al personale docente e non docente, sempre disponibile e raggiungibile, che ha contribuito al cambio passo dell’istituto e non solo.

Ecco una splendida lettera che i professori hanno deciso di inoltrargli, segno di un affetto profondo che, di certo, non si affievolirà.

“Le parole, caro Preside, non sono sufficienti per dire tutto il bene che ha prodotto con il suo amorevole fare in questi sei anni di percorso scolastico vissuti insieme.

Con le sue capacità dirigenziali e con la sua lungimiranza, è riuscito ad arricchire l’istituto di nuovi indirizzi e a potenziarne qualitativamente il valore, fino a trasformarlo in quello che è oggi è “IL MATTEI”.

Ha sempre guardato al futuro come ad una possibilità di crescita, ha sempre creduto nell’innovazione, anche tecnologica, ed ora il nostro Istituto può vantare un alto livello di informatizzazione e una pluralità di laboratori all’avanguardia, resi possibili dagli investimenti efficaci che negli anni sono stati realizzati.

L’Istituto ha visto con la sua guida la concretizzazione di una realtà scolastica presente sul territorio; è stato un percorso a volte duro e faticoso, come ad esempio l’evento sismico a Casamicciola nell’agosto 2017, che l’ha vista coinvolto in prima persona e che Lei ha saputo gestire con fermezza, determinazione e grande professionalità; non ultima l’esperienza Covid 19 con l’organizzazione della didattica a distanza e l’implementazione delle strumentazioni informatiche, rendendole disponibili a tutti, alunni e docenti, accertandosi che nessuno avesse difficoltà nel collegamento e garantendo, sempre in ogni istante, il sostegno agli insegnanti e alla comunità , per una sinergia basata sul confronto positivo.

Ci ha accompagnato a prendere coscienza della trasformazione, rassicurandoci e fornendo momenti formativi importanti per assorbire le novità con responsabilità e competenza. Con Lei Preside abbiamo visto il nostro Istituto più bello, interni grigi hanno lasciato il posto a pareti colorate. La sua cura per gli ambienti di lavoro ha fatto comprendere a tutti che avere un contesto bello, pulito e in ordine ha una effetto positivo per chi li vive, sugli stati d’animo e sul modo di affrontare gli impegni quotidiani.

Con la sua continua attenzione e premura verso gli alunni, nessuno escluso, ha fatto sentire noi docenti fondamentali per il loro percorso formativo, considerando importante il nostro operato per il raggiungimento del successo formativo di ciascuno e per lo sviluppo delle loro potenzialità.

Con lei abbiamo imparato a dialogare con il territorio per creare una vera comunità e ad aprirci ad altre realtà associative, condividendo nuovi orizzonti e coinvolgendo tutti. La sua costante e fattiva collaborazione con gli Enti Locali ha dato alla scuola l’occasione di realizzare momenti significativi, che hanno rappresentato un esempio di vita di un territorio sano e stimolante per tutti coloro che lo abitano.

La sua porta sempre aperta, pronta ad accogliere e soprattutto ad ascoltare, è stata sinonimo di accoglienza e di condivisione. La luce del suo studio accesa fino a tardi, ha rappresentato per noi un riferimento e una sicurezza, soprattutto nei momenti di impegno, di emergenza e di incertezza, attingendo coraggio e determinazione.

Grazie a Lei abbiamo condiviso esperienze e contribuito allo sviluppo della scuola, vista non solo come luogo di lavoro, ma anche come opportunità di crescita . Lei ci ha insegnato, con la sua grande tenacia, che nulla è impossibile; unendo le nostre forze al suo coraggio, abbiamo realizzato quello che oggi è il Mattei.

La ringraziamo Preside per ciò che ha donato alla scuola tutta e alla Comunità;

Siamo certi che, da settembre, il suo tempo sarà comunque impiegato per attività ed iniziative prestigiose, le auguriamo di viverle con tutto l’entusiasmo e la voglia che l’ha sempre contraddistinta.

Ad Maiora !!!”