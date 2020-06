Il salto in D | #4WD

La politica dei piccoli passi intrapresa dalla gestione D’Abundo dell’Ischia Isolaverde sta comunque portando i suoi risultati. Uno step per volta, l’Ischia sta risalendo dai bassifondi del calcio campano per cercare di approdare, da qui a qualche anno ancora, nel pallone che conta e che pur le appartenne.

Continuo a sostenere, così come ho sempre fatto, che non posso biasimare la scelta sinora adottata dal patron della Medmar, perché con tutta probabilità la nostra piazza meriterebbe sì ben altri scenari, ma non certo in relazione al coinvolgimento che l’economia locale avrebbe dovuto dimostrare all’Ischia in tutti questi anni (anche quelli migliori), così come regolarmente avvenuto in località certamente meno blasonate della nostra isola divenute teatro di serie B o, addirittura, della massima serie. Qui dalle nostre parti, invece, la maggior parte degli amanti del calcio hanno sempre preteso lo spettacolo e anche il diritto alla critica, senza alcun dovere in contropartita. E alla lunga, come si sa, tutto questo non paga.

Ho comunque l’impressione che serva a poco proseguire ancora a piccoli passi! Intendo che gli anni passano per tutti e, con loro, anche un certo entusiasmo. La promozione ottenuta d’ufficio porta l’Ischia in una categoria superiore, non v’è dubbio, ma si tratta pur sempre dell’Eccellenza, ancora a due gradini di distanza dal professionismo. Il momento delicato che molte società stanno attraversando, aggravato senza dubbio dall’emergenza Covid_19, diventa oggi ancora più propizio per puntare ad un ripescaggio in D e, quindi, accelerare nel programma anche e principalmente grazie alla solidità di una guida che non possiamo che augurarci longeva e ancor più lungimirante e ambiziosa, anche per l’attenzione dedicata di recente ad un ritrovato settore giovanile.

Se, come anticipato proprio durante il lockdown, si è veramente pronti per il salto in D, che nessuno pretenda il paracadute: è il momento di osare, nonostante la piazza!