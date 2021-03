Il saltino responsabile e il tradimento congenito | #4WD

Un carissimo amico, una volta, mi disse: “Caro Davide, ricorda: chi tradisce una volta può tradire sempre. E soprattutto, quando mai te l’aspetti!”

Gianluca Trani non è stato il primo e neppure l’ultimo a compiere il salto della quaglia conservando l’alibi di non essere mai passato ufficialmente in maggioranza. Prima di lui e in un recente passato, c’è stato Gennaro Scotti, da sempre padre putativo degli incarichi di Antonio Rumolo ottenuti dal Comune di Ischia. Quest’ultimo, non a caso, è stato nominato da Enzo Ferrandino alla Genesis poco dopo l’ingresso di Gennaro in consiglio comunale per le dimissioni di Domenico De Siano e Maria Grazia Di Scala. Eppure, avete mai sentito notizia di un passaggio in maggioranza di Gennaro?

Il ragionamento è semplice e va oltre la questione di fiducia: restare liberi di manovrare e salvare la faccia sono due attività decisamente incompatibili, a meno che non si intenda offendere sistematicamente l’intelligenza degli elettori o, di converso, approfittare impunemente della credulità popolare. E al di là delle necessità del sindaco in carica di conservare gli equilibri di giunta con le altre forze politiche (a cominciare dalla presenza del mio amico Ciro Ferrandino dopo l’accordo con lui e Luigi Telese all’insegna del Giosi-male assoluto), c’è da dire che in questo modo Gianluca, al pari di Gennaro, Giustina Mattera e Ciro Cenatiempo, si sentiranno liberissimi di sguazzare nelle “attività” della maggioranza fino all’ultimo giorno utile prima della composizione delle liste, da qui a poco più di un anno. Naturalmente, questo piede in due scarpe consentirà loro, anche last minute, di compiere ogni valutazione utile sullo scenario elettorale creatosi e assumere una posizione in linea con i propri obiettivi, che ancora una volta -sono pronto a scommetterci- saranno totalmente avulsi da quelli del Paese.

Chi tradisce una volta, può tradire sempre! E questo Enzo Ferrandino lo sa bene.