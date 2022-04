Il salasso energetico a Ischia |#4WD

Ieri il mio amico Seby, con uno dei suoi simpatici post su Facebook, ha involontariamente spoilerato i contenuti di questo 4WD. E per quanto il suo intento fosse quello di evitare ai più di prendere atto di una bolletta del gas metano esosa come non mai nei giorni antecedenti la Pasqua, alla fine credo che nessuno dei suoi lettori abbia resistito alla curiosità di andare a scoprire a quale ulteriore salasso stesse andando incontro.

Proprio così, amici! Per quanto mi riguarda, con un aumento dei consumi di poco più di centoventi metri cubi di metano in un bimestre, la bolletta di casa mia è passata da circa quattrocentoventi a oltre seicentoquaranta euro. E confrontandomi con un esperto della società di gestione, la mia posizione appare anche estremamente virtuosa, se rapportata sia alle dimensioni (e quindi al fabbisogno) dell’abitazione sia al fatto che, a quanto pare, nello stesso bimestre gennaio-febbraio l’aumento medio dei consumi di una famiglia ischitana si attesti comunque intorno ai trecento metri cubi in più del solito.

Per quanto concerne l’energia elettrica, poi, sono ancora in attesa di ricevere la prossima bolletta che, come preannunciatomi dal mio elettricista di fiducia, dovrebbe rappresentare un’ulteriore memorabile mazzata.

Adesso, se è vero che per il metano in aprile dovrebbe esserci una riduzione tariffaria del costo materia prima pari a circa il 10% e che più o meno lo stesso dovrebbe accadere anche per l’elettricità, viene da chiedersi quali siano i provvedimenti concreti che il Governo nazionale intenda realmente adottare per far fronte a questa situazione insostenibile per famiglie ed imprese; oppure, se con questi apparenti sconti del momento ci si voglia far abituare ai nuovi regimi tariffari che porteranno tutti o quasi in condizioni di assoluta indigenza.

E non dimenticate che il contenimento dei prezzi dei carburanti agendo sui maggiori introiti valeva fino ad aprile, per cui… del “Draghi-domàn” non v’è ancora certezza.