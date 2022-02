Il sacrificio di Sergio Mattarella. Attori e Spettatori di Anna Fermo

Ha parlato quasi subito il nostro Mattarella, appena dopo aver ricevuto dalle mani del presidente della Camera la lettera con la comunicazione della sua elezione: «Accetto per senso di responsabilità che prevale sulle prospettive personali», «I giorni difficili trascorsi per l’elezione della presidenza della Repubblica nel corso della grande emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento».

La giornata di sabato si è rivelata davvero una debacle per la politica che ci rappresenta in seno alle Camere. Dopo una settimana di nulla di fatto, di tentativi strampalati, di votazioni a “capocchia”, di proposte di candidature assurde, ci siamo ritrovati dinanzi alla scelta dello status quo, per la serie: “meglio non cambiare nulla”. Vince Mattarella solo per modo di dire, di fatto, perde la Politica, perdono i partiti, perdono i leader, perché arrivare addirittura a non saper chi votare per una carica così importante tanto da accettare di forzare la Costituzione, è davvero assurdo.

La Politica italiana, dopo aver rinunciato a governare, scegliendo Draghi, quale Premier tecnico, oggi rinuncia dunque anche a scegliere la più alta carica dello Stato. Mi chiedo: ma cosa ci stanno ancora a fare lor signori tra quegli scranni? Non governano, non decidono, non sanno, a stento parlano, ma di sole sciocchezze, ed allora, davvero, cosa ci stanno a fare ancora lì?

Da Salvini a Conte, passando per Di Maio e Letta, possibile che l’unica realmente sensata nella sua riflessione post elezione, si sia rivelata la Meloni? Ma soprattutto, ci siamo resi conto che nessuno di questi Leader vale per quel che vorrebbe lasciar intendere? Sia chiaro, la situazione è stata sbloccata da Draghi in prima persona, altro che rivendicazioni da parte di chicchessia. Venerdì sera, lo ricordiamo bene tutti: avevano chiuso l’accordo su una donna, la donna sbagliata, quand’anche di altissimo livello! Poi sabato, eccoli come i cagnolini rispondere signor si a Draghi. Che umiliazione!

Era preferibile che se la evitassero questa brutta figura, tutti e nessuno escluso, magari riconfermando Mattarella alla prima chiamata al voto e non all’ottava dopo aver fatto il giro del mondo a vuoto. Uno spettacolo che davvero ci avrebbero evitato di assistere, per quanto indecoroso ed indegno per le cariche che questi 1000 e più parlamentari rivestono senza meriti.

In mattinata, sabato, per l’appunto, Mattarella aveva ricevuto i capigruppo della maggioranza ed i governatori che, uno in fila all’altro, come pecorelle smarrite, gli avevano chiesto di continuare a servire il Paese, di accettare la rielezione al Colle nonostante avesse già preso in affitto una casa a Roma e avviato il trasloco. Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto della scena ridicola appena descritta? Con la coda tra le gambe si sono presentati dal Presidente uscente che, tra le ulteriori prime dichiarazioni post elezioni è stato anche sin troppo elegante e diplomatico: «Queste condizioni – quelle attuali, oserei dire, di inadeguatezza dei politici attuali a ricoprire le rispettive cariche, – impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti, con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini». «Ringrazio parlamentari e delegati Regioni».

Lui li ringrazia, noi no! Anzi, non vediamo l’ora di sentire il Discorso di giovedì, quando ci sarà la cerimonia ufficiale di insediamento.

Mattarella è il secondo capo dello Stato più votato nella storia della Repubblica, ma per motivi ben diversi rispetto a chi l’ha preceduto. Sandro Pertini è stato il Presidente della Repubblica più votato dal Parlamento, con 832 consensi, nonostante si sia arrivati alla sua elezione soltanto al sedicesimo scrutinio. Segue adesso, in questa classifica, Sergio Mattarella, con 759, poi Francesco Cossiga, con 752 voti. Quindi Giorgio Napolitano, in occasione della rielezione, con 738; Carlo Azeglio Ciampi con 707, Oscar Luigi Scalfaro con 672, Sergio Mattarella alla prima elezione con 665, Giovanni Gronchi con 658, Giuseppe Saragat con 646, Giorgio Napolitano con 543, Luigi Einaudi e Giovani Leone con 518 e Antonio Segni con 443. Considerando tuttavia che il numero dei componenti l’Assemblea è variato di elezione in elezione, con i delegati regionali che solo dal 1971 furono presenti al completo, altro dato che va considerato è la percentuale di voti ottenuti sugli aventi diritto. Anche in questa classifica al primo posto si trova Pertini con l’82,3 per cento, seguito da Gronchi con il 78,1. Quindi Mattarella con la rielezione ultima con il 75,2, il 74,3 di Cossiga, il 73,2 di Napolitano (nella rielezione), il 70 di Ciampi, il 67,1 di Saragat, il 66,5 di Scalfaro, il 65,9 di Mattarella, il 57,6 di Einaudi, il 53,8 di Napolitano, il 51,9 di Segni e all’ultimo posto il 51,4 di Leone.

Come rilancia la stampa estera, “questa rielezione di Mattarella è avvenuta realmente tra profonde divisioni”, e non dimenticando la sua età, 80 anni e le sue recenti dichiarazioni di necessità di un suo ritiro, la stessa stampa affonda con: “Non voleva un nuovo mandato, ma è stato convinto a restare”, “ha accettato per senso di responsabilità verso la nazione”; ed infine il colpo di grazia: “solo il presidente uscente può permettere al fragile governo Draghi di sopravvivere”. Questo pensano di noi e fanno bene a pensarlo, perché dopo quest’ultima settimana di tensioni e giochi al massacro tra partiti e partitelli, dobbiamo augurarci quanto prima che così come stanno vadano tutti a casa l’anno prossimo, in occasione delle elezioni politiche!

L’incapacità dei partiti di raggiungere un’intesa su un presidente della Repubblica diverso da Sergio Mattarella è sintomo di una crisi profondissima, quand’anche qualcuno ci voglia a tutti costi intravedere anche un’opportunità. Se anche si tratta della seconda volta che accade, il ‘bis’ di Mattarella è diverso da quello di Napolitano. E’ indubbio che in entrambi i casi il Parlamento non è riuscito a trovare un’alternativa, ma nella vicenda attuale emergono, come è stato ben detto, due elementi nuovi: innanzitutto, la richiesta a Mattarella di un secondo mandato ha una matrice parlamentare più che politica in senso stretto e non è un caso che siano stati i capigruppo a chiedergli di restare al Colle, mentre i leader hanno seguito, più che guidato, il processo politico, dopo le figurelle di cacca raccolte di giorno in giorno. Poi il secondo elemento: “L’equilibrio dell’asse Mattarella-Draghi offre una stabilità che potrebbe consentire nuovamente alla politica di ritrovare se stessa, soprattutto di fronte al grande appuntamento di ristrutturazione offerto dalla prossima legislatura che avrà un Parlamento con seicento membri, attrezzandosi innanzitutto con una adeguata riforma dei Regolamenti parlamentari, tali da superare le prassi degenerative più evidenti: da quel ‘monocameralismo di fatto’ che pregiudica il senso stesso di avere una forma bicamerale di rappresentanza politica nazionale – e che in questa legislatura si è persino esteso alla legge di bilancio – a quel trasformismo parlamentare dei singoli, con continui cambi di casacca, che oggi rende il gruppo misto un refugium peccatorum non più adeguato alle ragioni nobili della allora sua costituzione”.

Eppure, se questa riflessione per certi versi può apparire condivisibile, per molti altri ci trova difficilmente propensi al facile ottimismo. La domanda è : credete davvero che questi partiti, così come li abbiamo visti , riusciranno a ripartire dopo le lacerazioni subite per gli scontri di quest’ultima settimana?

La rielezione di Mattarella è e resta una sconfitta per la politica, mentre Draghi è il vincitore tattico, potendo rivendicare la mediazione decisiva che ha aperto la strada a questa riconferma. Questo riscatta il premier da diversi errori compiuti da dicembre in avanti in una campagna personale per il Colle che non è mai veramente decollata alla prova dei fatti. Ma per trasformare questo successo in una vittoria strategica, Draghi dovrà comunque cavalcare anche la tigre della campagna elettorale dei partiti che lo sostengono e puntare con decisione un’eventuale elezione in caso di dimissione anticipata di Mattarella. Per come si erano messe le cose nelle prime giornate del voto, che sembravano presagire uno scenario con Draghi fuori sia da Palazzo Chigi che dal Quirinale in tempi brevi, Draghi è riuscito dunque a conseguire un successo insperato.

Or dunque, siamo certi che Giovedì, quand’anche ci sarebbe piaciuto ci fosse, non ci sarà alcuna strigliata ai partiti come fece Napolitano a suo tempo, perché, come afferma un esperto quirinalista, Mattarella “non è un sadico” come il predecessore. “Non dirà: la mia rielezione è il segno della vostra crisi. Perché non è nel suo temperamento. Non è nelle sue convinzioni e non farà un’altra cosa fatta da Napolitano”, ossia imporre una riforma costituzionale dall’alto per il rispetto nei confronti del Parlamento.

Suppongo a questo punto che sia inutile anche porgli il tema della durata del mandato, un tema non formulabile né dal punto di vista costituzionale né da quello del buongusto. Il mandato è, e resta, quello dei sette anni. Salvo sue scelte personali, al momento imponderabili. Chiediamoci piuttosto quale sarà il suo programma da presidente confermato: sostenere gli sforzi delle autorità sanitarie e di governo nella lotta contro la pandemia? Tutelare il Piano di ripresa e resilienza dal quale dipende la nostra concreta rinascita economica e sociale? Incoraggiare gli italiani a irrobustire il loro «patriottismo» secondo quanto prevede la Costituzione, che non a caso affida proprio al capo dello Stato «il compito di rappresentare quella unità»? Noi ci auguriamo di si, anche perché, a quanto pare, c’è rimasto solo Mattarella come uomo delle Istituzioni votato realmente al bene della nazione.