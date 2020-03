Il “sacrificio” degli ischitani e il down del sistema: troppe falle e disattenzioni

Ida Trofa | Dettata e diretta dalle drammatiche, agghiaccianti diffuse sul finire del giorno poco prima delle 18.00, la tragedia che si sta consumando ci impone una seria riflessione, sul momento attuale, ma anche proietta verso un auspicato e prossimo futuro. Abbiamo bisogno a tutti i livelli di una classe dirigente matura ed autorevole. Ed ora più che mai stiamo pagando lo scotto dell a sua senza. Ischia più di tutte, con una emergenza anche sociale che dura dal 2017 tra terremoto ed ora più grave che mai con la tragedia COVID-19.

Un’estrema, indifferibile prova di maturità che parta da noi verso tutta la classe politica. Un insieme debole ed incerta, chiamato dalla scavatura a fronteggiare la peggiore crisi dalla fine della seconda guerra mondiale, come l’ha definita Angela Merkel. Siamo mediocri, limitati alle proposte da influente con il patentino di politici ed amministratori (i social ed i canali sono empi di personaggi e politici che parlano a vuoto mentre la concretezza dei fatti sta a spero) che quanto a proposte politiche, solo sempre sospesa tra il populismo, l’inutilità, la prova da ed il massimalismo irrilevante.

Ieri il Capo della Protezione Cile ha parlato di un macabro record: 627 morti in un giorno. Il girono più triste da quando è cominciata questa terribile emergenza sanitaria. La gente chiusa in casa cerca di reagire come può e attende l’ultima stretta, senza conforto senza prospettive. Ad Ischia più che il numero del contagio non ancora in grado di raggiungere le dita di una mano per residenzialità effettiva sul territorio dovrebbe far riflettere la condizione e la sopravvivenza delle centinai di soggetti in quarantena.

Siamo chiusi, le misure si inaspriranno, non sappiamo se servirà. I collegamenti da e per la terra ferma vanno verso una ulteriore stretta. Si comincia dai mezzi veloci a Casamicciola. Tremano i viaggiatori per necessità, sulle spine i malati oncologici che devono raggiungere i centri terapici nell’entroterra napoletano. E’ una drammatica prova.

La nostra comunità è alla saturazione cosi come la sanità: Sono finiti i posti per i ricoveri COVUD in molti ospedali della Campania, fortunatamente non al Rizzoli che ne conta già due, ricoverato, trattai con nuovi farmaci ed in condizioni stabili tali da far essere ottimisti. Ma non c’è proprio niente da festeggiare. Simo falcidiati dal Covid-19, e senza la trasformazione dell’ospedale di via Fundera davvero non si saprebbe dove mettere i pazienti. In una settimana i medici ed il personale sanitario con ditte specializzate offertesi volontarie hanno trasformato un ospedale generalista in un nosocomio specializzato in coronavirus, un presidio di frontiera bistrattato e dimenticato dalle istituzioni e dalla politica in un punto di riferimento per il trattamento del Cornavirus nelle sue forme meno aggressive ma forse anche di più.I turni di lavoro sono saltati e si vive in corsia. Lo scenario è drammatico, si lavora cosi tanto che l’ASL stessa non riesce nemmeno a tenere aggiornati sui numeri del contagio.

Il giocattolo è saltato tanto che, almeno su Ischia, l’ASL non farà più la comunicazione serale ai COC locali. Il personale dovrà essere impegnato per affrontare l’emergenza sanitaria.

Il problema, oltre all’incapacità di gestire seriamente una emergenza da parte dei nostri sindaci e loro sodali è che non si sa se siamo arrivati all’apice del contagio nella provincia. Anzi, dai dati pare proprio che non lo si sia raggiunto. E la questione critica è che, se anche fossimo al punto massimo della diffusione dell’infezione o in discesa, bisogna trovare i letti per rettare chi si ammala anche oltre il coronavirsu. Allo stato non è constato ammalarsi d’altro qui ad Ischia.

Per ora l’imperativo è chiudersi, chiudere e prorogare le misure di isolamento anti contagio mentre ancora ci si organizza per fornire finalmente i presidi anti contagio a chi sta in trincea, mascherine guanti e tute.

Comandante Mattera. “Lottiamo a mani nude. Un fornitore di Bombole di gas stamattina mi ha regalato la mia prima mascherina“

Caustico come sempre il comandante della Polizia Municipale Giovanni Mattera al fronte con uno sparuto numero di uomini per controllare e fare da filtro agli sbarchi del porto di Casamicciola.

Scarseggiano mascherine e altri dispositivi anti contagio, ovunque. Un problema anche per le forze dell’ordine, gli operatori costretti al pubblico e soprattutto per i vigili urbani di Casamicciola Terme. Il Malcontento si fa strisciante ed ha costretto il comandante della Polizia Municipale Giovanni Mattera a scendere in prima linea per i controlli ai porti ed ai varchi portuali. Controlli per giunta imposti e stigmatizzati con ordinanza dal Sindaco Castagna. Nessuno degli agenti Casamicciolesi è stato dotato dal Comune di Casamicciola Terme di presidi anticontagio necessario. Il sindaco Giovan Battista Castagna ha dimenticato gli uomini della municipale. Un corpo già provato dal terremoto, ormai dal 2017 senza spazi nè una sede degna. Ora scaraventato in trincea senza metodo e sperando ancora che vada tutto bene.

“E’ come andare alla guerra a mani nude. La fornitura di mascherine si è ridotta a panni cattura-polvere che la protezione civile ha inviato anche in alcune realtà del Nord. Siamo al ridicolo come ridicolo è chi ci governa. Non vi nascondano che la miamascherianmi è stata regalata da un venditore di bombole di gasa stamattina (ieri per chi legge ndr)“.

Mascherine, tutti i Comuni le avranno: ecco il calendario per il ritiro

Dal 21 al 25 marzo tutti i Comuni che finora non hanno ricevuto i Dispositivi di protezione individuale DPI riceveranno la fornitura che potranno ritirare presso i SOPI provinciali di competenza. Parliamo dei dispositivi che verrano messi a disposizione degli uffici e dei presidi comunali.Nel merito l’ANCI ha diffuso un apposito calendario. Ecco le modalità di ritiro: Nella mattinata il Sindaco o il suo delegato deve telefonare al SOPI provinciale di sua competenza in modo da concordare con esso l’orario del ritiro del DPI così da evitare assembramenti. All’ora fissata i Sindaci o i loro delegati si dovranno presentare nei locali di una delle cinque Sale Operative Provinciali Integrate (SOPI), aperte presso il Genio Civile. I Sindaci devono portare due copie del verbale stampato già compilato. In caso di presenza del delegato, quest’ultimo, munito di proprio documento di riconoscimento, si deve presentare al ritiro con delega già compilata e con la copia del documento di identità del Sindaco. Per le isole appuntamento al 22 marzo per Forio ed Ischia; 23 marzo per Procida, Barano e Casamicciola Terme; 24 marzo per Capri e Lacco Ameno.

71 enne al sole dei Maronti beccato dai Forestali

Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine nell’ambito delle misure anticontagio. Uscite ridotte al minimo e motivate. Non è stato cosi per un anziano. I carabinieri forestali della stazione di Casamicciola, infatti, hanno denunciato un 71enne di Ischia, trovato lungo la spiaggia dei Maronti a prendere il sole. Sul modulo di autocertificazione ha dichiarato di essere fuori casa per esigenze lavorative e di essere impiegato in una ditta che per bar e ristoranti ripara i distributori automatici di snack.

Quando i militari gli hanno chiesto perché mai fosse in spiaggia a prendere il sole l’uomo si è giustificato dicendo di aver trovato il bar dove avrebbe dovuto lavorare chiuso e di aver approfittato della bella giornata per godersi la spiaggia deserta. Per il 71enne è scattata una denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e false dichiarazioni.

Continua la richiesta di attenzione di auto per i malati oncologici diretti in terraferma per le terapie

Con il taglio delle corse si fa sempre più drammatica urgenza dei malati oncologici.

Una persona che fa radioterapia in quel di Marano esponendosi ad immani disagi ed innumerevoli rischi dovrà affrontare una trafila gravosa e seria. Una categoria alla quale i sindaci isolani non sembrano voler prestare attenzione. Ecco il racconto di chi vive sulla sua pelle questo dramma: “ Sveglia di primo mattino per poter prendere traghetto medmar ischia pozzuoli ore 6.30; Arrivo a pozzuoli ore 7.40 circa ;Arrivo navetta che porta a Marano ore 8.00;Arrivo al centro ore 8.30 .Seduta di radioterapia. Poi si può scegliere tra due opzioni : la navetta ti porta alla metro e così raggiungi Napoli per prendere il primo traghetto o aliscafo per ischia oppure la navetta ti accompagna al porto di Pozzuoli ti siedi ( mantenendo la distanza di sicurezza di un metro ed evitando assembramenti ) e aspetti con molta pazienza il traghetto delle 15.30 che ti riporta ad ischia! Ricordiamo tutto questo dopo essersi sottoposti alla seduta di radioterapia e tutto questo da fare ogni santo giorno“.

Servizi ridotti all’osso: l’Emergenza coronavirus accesso all’ufficio postale

In questi giorni sono frequenti gli Assembramenti presso gli ufficio postali.

Si invitano i cittadini a recarsi presso l’ufficio postale solo per operazioni indifferibili ed urgenti. Si ricorda che sono comunque attivi i servizi online e tramite app. I pagamenti di utenza in scadenza sono differibili, stante la Proroga di numerosi termini in forza delle disposizioni legislative d.l. n.18/2020.

Saranno effettuati controlli a campione per verificare l’urgenza e l’inderogabilita’ delle operazioni di coloro che si recheranno presso l’ufficio postale, ai sensi delle disposizioni previste dal dpcm 11 marzo 2020 come valido Motivo di uscita dal proprio domicilio. Si invita l’utenza a rispettare rigorosamente le disposizioni poiche’ le violazioni saranno punibili con la segnalazione all’autorita’ giudiziaria (art.650 c.p. – arresto fino a mesi 3 o Ammenda fino ad euro 206,00).

Foto Franco Trani