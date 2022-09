Il Rotary Club cresce: ecco i nuovi sette rotariani

Ugo De Rosa | Nella splendida cornice del ristorante L’Incanto, per l’occasione riservato in maniera esclusiva il Governatore del Distretto 2001 Alessandro Castagnaro ha fatto visita al Rotary Club Isola d’Ischia. A fare gli onori di casa il Presidente Emanuele Di Meglio assistito dal Segretario Vincenzo Molino . Il DG, con al suo fianco l’Assistente Francesco Schillirò , ha incontrato dapprima il Presidente Emanuele Di Meglio poi il Consiglio Direttivo . Interloquendo personalmente con ogni singolo dirigente locale, Alessandro Castagnaro ha subito instaurato con essi un rapporto diretto, amichevole e confidenziale, annullando, di fatto, quella distanza che spesso si riscontra nelle gerarchie istituzionali.

Nella sua introduzione, il Governatore si è complimentato con il Club che, a distanza di poco più di due mesi dal suo insediamento ha dato segnale di grande vitalità sia per l’ingresso di sette nuovi soci sia per la bontà dei progetti programmati. Il Rotary Club Isola d’Ischia, con l’ingresso di sette nuovi componenti si presenta ben strutturato, con una rappresentanza femminile e con una età media dei soci, davvero apprezzabili. Considerate pregevoli anche le progettualità del Club i gemellaggi già intrapresi e quelli da realizzare. I lavori sono proseguiti nel salone del locale L’Incanto dove, il rituale rintocco della campana, gli inni e gli onori alle bandiere hanno aperto ufficialmente la serata con tutti i soci rotariani del Club.

Dopo i saluti di benvenuto a cura del Presidente Emanuele Di Meglio, e la consegna ufficiale del distintivo rotariano da parte del DG ai neo/rotariani: la dirigente scolastica dottoressa Giuseppina Di Guida, il pluri dottore Luciano Venia, l’avv Carmine Monti, il Cavaliere del Sacro Ordo Adriano Zeni, il dottore Antonio Sacco, il geometra Ottorino Matttera e l’imprenditore Giuseppe Iacono. La parola è passata poi al Governatore Alessandro Castagnaro che, dopo un breve saluto, con l’ausilio di una videoproiezione, ha illustrato in maniera chiara e concisa la mission del Rotary International guidato da Jennifer Jones. La serata è poi proseguita in maniera conviviale in uno spirito di amicizia e cordialità concluso con il taglio della torta realizzata per l’occasione.